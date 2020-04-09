أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : نجم أتلتيكو مدريد السابق : لهذا السبب لم أطلب قميص ميسي أبداً

9 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : نجم أتلتيكو مدريد السابق : لهذا السبب لم أطلب قميص ميسي أبداً

سبورت 360- أبدى المُدافع البرازيلي فيليبي لويس، نجم أتلتيكو مدريد السابق، تقديره للقيمة التي يمثلها نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلاً إنه من الصعب أن يجد العالم لاعباً مثله.

وأشار لويس الذي يلعب حالياً لنادي فلامنجو البرازيلي إلى أنه لم يطلب قميص ميسي أبداً خلال المواجهات التي جمعتهما خلال عقد مع الزمان، سواء في مُباريات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، أو البرازيل ضد الأرجنتين.

لويس يشيد بقدرات ميسي الاستثنائية

وذكر لويس أنه كثيراً ما لجأ للعنف من أجل إيقاف ميسي، مؤكداً أن النجم الأرجنتيني لم يوجه له اليوم بسبب ذلك.

وقال لويس، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أنا أقدره كثيراً لما يقدمه من أداء”، وتابع :”لم أطلب قميصه يوماً، لأنني أدخل إلى أرض الملعب للفوز، وليس لكي أقول إنني لعبت ضده”.

وأبدى لويس تقديره لميسي، وقال:”الشيء الوحيد الذي يجب أن نقوم به هو الاستمتاع بما يقدمه، لأننا لا نعلم عدد السنوات أو العقود التي ستمر قبل ظهور لاعب مثله، هو لاعب يجب أن يفوز بالكرة الذهبية دائماً”.

Brazil v Argentina - Superclasico de las Americas

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