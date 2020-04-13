أخبار برشلونة : نجم أرسنال يكشف كواليس مثيرة عن ليونيل ميسي

سبورت 360 – كشف حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي إيميليانو مارتينيز كواليس مثيرة بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

و لعب مارتينيز من قبل ضد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي و أسطورة ريال مدريد، لكنه لم يسبق اللعب ضد ميسي كخصم من قبل.

و صرح حارس المدفعجية حسبما نشرت يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية قائلاً ” ميسي أدهشني في تدريبات الأرجنتين، التدرب معه شيء جنوني”.

حارس أرسنال يشيد بميسي: تنافسي للغاية حتى في المران

و أضاف مفيداً ” كنت أظن أن ميسي ربما يحاول الحفاظ على نفسه في المران و لكن الأمر كان مغايراً، إنه تنافسي بدرجة لا تصدق حتى في التدريبات ويتمرن بتركيز شديد وبجدية كبيرة”.

و أكمل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في سرد كواليس التدرب مع ميسي ” ليو يحب تسديد الكرات الثابتة قبل المباريات، إنه يضرب الكرة بسرعة مذهلة و تركيز كبير، و ذات مرة خلال الإحماء تصديت لتسديدة منه كانت في الزاوية، احتفظت بفيديو لتلك اللقطة”.

و استمر في حديثه ” ميسي شخص طبيعي، إنه القائد بكل وضوح ويبقى هادئاً و صامتاً و في حالة تركيز في غرفة الملابس، إنه شخص إيجابي بشدة”.

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