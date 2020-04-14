أخبار برشلونة : نجم أياكس يفتح الباب أمام عودته إلى برشلونة

سبورت 360 – صرح الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس الهولندي بأنه لا يستبعد عودته إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، مؤكداً بأنه على علاقة جيدة مع الجميع هناك.

وتواجد أونانا ابن 24 عاماً في فريق برشلونة تحت 19 عاماً، قبل انضمامه لأياكس صيف عام 2015 بمبلغ 150 ألف يورو.

والآن أصبح أونانا واحداً من أفضل حراس المرمى في أوروبا والعالم، وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان بضمه.

ولكن يبدو أن الدولي الكاميروني يرغب بشدة في العودة إلى برشلونة، بالحديث عن إمكانية انضمامه للبرسا يوماً ما.

نجم أياكس لا يمانع عودته إلى برشلونة من جديد

وتحدث أونانا حسب قناة “Canal+” قائلاً “علاقتي جيدة جداً مع إدارة برشلونة والمدربين هناك، كما قلت سابقاً، برشلونة هو بيتي، وإذا اضطررت إلى العودة، فسأعود، لكن اليوم ما زلنا بعيداً عن هذا اليوم، أنا الآن حارس مرمى في أياكس، وسنرى ما الذي سيحدث عقب نهاية الموسم”.

وأضاف “أنا فقط أهتم بكرة القدم، ما يحدث في الملعب، والباقي يديره وكلائي”.

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