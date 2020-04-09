أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : نجم تشيلسي: ميسي لم يرغب في الحصول على قميصي

9 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : نجم تشيلسي: ميسي لم يرغب في الحصول على قميصي
ليونيل ميسي

سبورت 360 – علق مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي أنطونيو روديجر على واقعة طريفة بطلها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بسبب تبديل القمصان.

و نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تصريحات لروديجر قال خلالها أنه تبادل القمصان مع ميسي لكنه يشك في رغبة ليو في الحصول على قميصه آنذاك.

و صرح المدافع الألماني قائلاً ” أملك قميصاً لليونيل ميسي منذ مواجهة برشلونة و تشيلسي في دوري أبطال أوروبا منذ عدة سنوات”.

روديجر يكشف دور فابريجاس في واقعة تبديل القميص مع ميسي

و أضاف اللاعب مفيداً ” من دواعي فخري و سروي اللعب ضد لاعب مثل ميسي لذلك طلبت منه الحصول على قميصه بعد اللقاء بعدما تصافحنا”.

و استطرد أنطونيو قائلاً ” أنا متأكد أن ميسي لم يرغب في الحصول على قميصي و لكن سيسك فابريجاس كان قريباً مني و قال لي أن أعطيه القميص، إنه يريد قميصك أيضاً “.

و حدثت الواقعة التي يستعيد روديجر ذكرياتها في مباراة الإياب بدور الستة عشر من موسم 2017 – 2018 في دوري أبطال أوروبا ، في لقاء جرت وقائعه في ملعب الكامب نو.

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