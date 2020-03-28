أخبار برشلونة : نجم تشيلسي يتوسل إلى بيكيه للانتقال لبرشلونة!

سبورت 360 – يتوسل نجم فريق تشيلسي الإنجليزي بيدرو رودريجيز لمواطنه الإسباني جيرارد بيكيه للانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و يرغب لاعب الفريق اللندني في العودة من جديد إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة في ظل التقارير الصحفية العديدة التي تربطه بالرحيل عن ستامفورد بريدج في نهاية الموسم الجاري.

و ذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية اليوم الخميس أن بيدرو تواصل مع بيكيه وأخبره بأنه يريد العودة إلى برشلونة ومستعد لفعل أي شيء لحدوث ذلك.

بيدرو يعرض خدماته على برشلونة عن طريق زملائه السابقين

و يريد بيدرو العودة إلى بلاده بعد خمس سنوات في الدوري الإنجليزي حيث تتواجد أسرته في الأراضي الإسبانية بما في ذلك أطفاله ويقطنون في المدينة الكتالونية برشلونة.

و رحل بيدرو عن صفوف البارسا في صيف 2015 بسبب قلة حظوظه في اللعب بسبب وجود نيمار دا سيلفا ، ليونيل ميسي و لويس سواريز في ذلك الوقت.

و الآن فقد اللاعب مكانه في كتيبة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد في تشيلسي حيث لم يلعب سوى 18 مباراة في الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع 3 لزملائه.

و ينعم الجناح الإسباني بحرية التفاوض مع أي ناد حيث ينتهي عقده مع تشيلسي في يونيو المقبل ولذلك لم يتردد اللاعب في التواصل مع زملائه في البارسا وعلى رأسهم بيكيه ، و كذلك جوردي ألبا ،سيرجيو بوسكيتس و ليو ميسي من أجل عرض خدماته على الفريق.

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