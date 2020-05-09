أخبار برشلونة : نجم لاتسيو يرفض بشكل قاطع الانتقال إلى برشلونة

سبورت 360 – أكد البرازيلي لويس فيليبي مدافع لاتسيو الإيطالي رفضه لفكرة الانتقال للعب في صفوف برشلونة الإسباني، مشيراً إلى أنه يصب كامل تركيزه فقط مع ناديه العاصمي.

وانتقل الشاب البرازيلي لويس فيليبي صاحب 23 عاماً إلى فريق لاتسيو صيف عام 2016، قادماً من فريق إيتوانو البرازيلي.

ونجح لويس فيليبي بعدها في المشاركة بشكلٍ أساسي بتشكيلة المدرب إنزاجي، حيث لعب حتى الآن مع لاتسيو هذا الموسم 23 مباراة، ونجح في تسجيل هدف، وصناعة آخر، ليلفت إليه الأنظار بشدة.

مدافع لاتسيو المميز يرفض الانتقال إلى برشلونة

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع المدافع البرازيلي لويس فيليبي من أجل تعزيز خط الدفاع بلاعبين جدد، ولكن يبدو بأن اللاعب لا يفكر حتى في مغادرة النادي الإيطالي.

وتحدث لويس فيليبي لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي قائلاً “اهتمام برشلونة بضمي؟ هذا شيء يسعدني بكل تأكيد لأنه يعني أن العمل الذي قمت به كان جيداً، وأن الأندية الأخرى تراقبني”.

وأضاف “ولكن أي شخص يعرفني يعلم جيداً بأنني شاب هادئ، ولن أغادر النادي، ويجب أن أبقى مركزاً فقط في فعل ما هو أفضل للاتسيو الذي أعطاني الثقة والدعم في أول يوم لي هنا”.

الجدير بالذكر أن عقد لويس فيليبي سينتهي مع فريقه لاتسيو صيف عام 2022.

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