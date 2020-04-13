أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : نجم يوفنتوس يعود من جديد لمدار برشلونة

13 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : نجم يوفنتوس يعود من جديد لمدار برشلونة
فيديريكو بيرنارديسكي

سبورت 360 – عاد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي للتواجد في مفكرة بحث برشلونة الإسباني للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

جاء ذلك حسبما نشرت صحيفة سبورت الإسبانية مساء اليوم السبت بشأن لاعب اليوفي الذي تواجد من قبل في مدار البارسا قبل أن تهدأ حدة التقارير التي تربطه بالبارسا في الفترة الماضية.

و وجد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً نفسه خارج خطط المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في اليوفي ما يجعل النادي الإيطالي متاح لفكرة رحيله.

يوفنتوس منفتح لفكرة رحيل بيرنارديسكي

و لا يمانع يوفنتوس التفاوض مع أي فريق آخر للحصول على عرض جيد يرحل بموجبه بيرنارديسكي عن كتيبة السيدة العجوز.

و وفقاً لسبورت فإن خطط النادي الإيطالي للموسم المقبل تقتضي أن يحل اللاعب الشاب ديان كولوسيفيسكي صاحب 19 عاماً محل بيرنارديسكي ويلعب دوره في اليوفي في الموسم المقبل.

و يلعب ديان في الموسم الجاري على سبيل الإعارة رفقة بارما على أن يعود من جديد للبيانكونيري في نهاية الموسم.

و كانت تقارير صحفية قد أفادت في يناير الماضي بأن بيرنارديسكي كان سينضم لبرشلونة في صفقة تبادلية يرحل بموجبها إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس.

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