أخبار برشلونة : ندومبيلي يفاجئ برشلونة بقراره بشأن مستقبله مع توتنهام

سبورت 360 – كشفت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية عن رغبة الفرنسي تانجي ندومبيلي لاعب خط وسط فريق توتنهام هوتسبير في الاستمرار مع السبيرز والحصول على الفرصة، بالرغم من اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه.

وانتقل تانجي ندومبيلي ابن 23 عاماً لفريق توتنهام هوتسبير الصيف الماضي بمبلغ 60 مليون يورو، قادماً من ليون الفرنسي.

برشلونة كان يرغب هو الآخر في التعاقد مع تانجي ندومبيلي في الصيف، ولكن نجح السبيرز في خطف الدولي الفرنسي من البرسا.

ندومبيلي يرفض برشلونة من أجل البقاء في توتنهام

وأشارت الصحيفة إلى أن ندومبيلي لم يتأقلم بعد مع أجواء توتنهام والدوري الإنجليزي، حيث لم يقدم هذا الموسم الأداء المنتظر منه، بمشاركته في 27 مباراة، وتسجيله هدفين، وصناعة أربعة آخرين.

الصحف الإسبانية تحدثت في الآونة الأخيرة عن إمكانية انضمام ندومبيلي إلى فريق برشلونة بعد عدم تأقلم اللاعب مع السبيرز.

ولكن أكدت “الدايلي ميل” بأن تانجي ندومبيلي قد أتخذ قراره النهائي بالاستمرار مع توتنهام، والقتال من أجل الحصول على الفرصة كاملةً مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأكملت الصحيفة أن ندومبيلي يرغب في الاستمرار كي يثبت للجميع حجم قدراته وإمكانياته بعد تعرضه للكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن عقد تانجي ندومبيلي مستمر مع توتنهام لفترة طويلة حتى صيف عام 2025.

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