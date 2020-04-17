أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : نقطة ضعف برشلونة في صفقة لاوتارو مارتينيز!

17 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : نقطة ضعف برشلونة في صفقة لاوتارو مارتينيز!
لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – كشف الاعلامي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو النقاب عن نقطة ضعف فريق برشلونة الإسباني في صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

و أشار دي مارزيو عبر شبكة سكاي إيطاليا إلى أن إنتر ميلان يريد الحصول على المال فقط في صفقة لاوتارو مارتينيز و لن يقبل برحيله إلا من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

برشلونة لا يملك المال لضم لاوتارو

و يرى جيانلوكا أن الأمر معقد في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” المباشر على الأندية بما في ذلك برشلونة و الإنتر.

و تكمن نقطة ضعف البارسا أن النادي الكتالوني لا يملك المال المطلوب لضم لاوتارو نقداً لذلك كان يحاول اقناع الإنتر في المفاوضات بعقد صفقات تبادلية.

و لا يقدر البارسا على دفع أكثر من 50 مليون يورو لضم لاوتارو وليس القيمة التي يريدها الإنتر و البالغة 111 مليون يورو ” قيمة فسخ العقد “.

و إن لم ينجح البارسا في دفع 111 مليون يورو نقداً على طاولة الإنتر فإن وصول لاوتارو للفريق الكتالوني سيكون مستحيلاً في الفترة المقبلة.

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