أخبار برشلونة : نيس الفرنسي يعلن عودة موسى واجي إلى برشلونة

سبورت 360 – أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الثلاثاء عن عدم رغبته في شراء عقد لاعب برشلونة الإسباني المعار موسى واجي بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

وضم نيس ظهير البارسا الشاب بنظام الإعارة في الموسم الجاري مع دمج خيار الشراء في العقد ما يتيح للنادي الفرنسي ضمه بشكل نهائي.

نيس لن يفعل بند شراء عقد واجي

و بذلك سيعود اللاعب السنغالي الشاب البالغ من العمر 21 عاماً إلى الكامب نو بمجرد نهاية الموسم الجاري علماً بأنه ترك النادي في يناير الماضي للانضمام لنيس.

و لم يشارك واجي مع نيس سوى في 5 مباريات فقط في الدوري الفرنسي ما جعل نيس يقرر تركه للبارسا خاصةً بعد قرار الغاء الدوري الفرنسي.

و أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخراً انهاء الموسم في الدوري الفرنسي بموافقة اتحاد الكرة في البلاد بعد انتشار وباء كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في الأراضي الفرنسية.

و سيعود اللاعب للانخراط في تدريبات الفريق الأول مع برشلونة في التحضير للموسم الجديد و قد يخرجه النادي مرة أخرى لفريق جديد بنظام الإعارة في الصيف المقبل.

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