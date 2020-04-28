أخبار برشلونة : نيمار يتعرض للخيانة من برشلونة بسبب لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – قرر برشلونة غض النظر عن استعادة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء.

وكان نيمار قريباً من العودة إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثرت بسبب اختلاف الناديين على قيمة الانتقال، وكانت معظم المصادر تتوقع إبرامها في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة لم يعد مهتماً بضم نيمار الآن بسبب سعره المرتفع، لاسيما وأن النادي يعاني من أزمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا.

لاوتارو مارتينيز أولوية برشلونة في سوق الانتقالات

وكشفت الصحيفة عن تصريح أحد المدراء المهمين في برشلونة دون الكشف عن اسمه، والذي قال “من الواضح أننا نرغب بالتوقيع مع نيمار، لكن يجب أن نكون واقعيين، عودته أمر مستحيل هذا الصيف، أراهن على توقيع لاوتارو اكثر من عودة نيمار”.

ويضع برشلونة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز كخيار رئيسي لتدعيم خط الهجوم في الموسم القادم، بينما لم يعد نيمار أولوية في الوقت الراهن، وأضاف مدير البرسا قائلاً “إذا كان علينا خفض رواتب الفريق الأول بشكل كبير، فكيف تريد أن يأتي نيمار، اللاعب الذي يتقاضى أكثر من 30 مليون يورو في الموسم”.

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