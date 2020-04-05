أخبار برشلونة : نيمار يضع حداً لمسيرته مع باريس سان جيرمان

سبورت 360 – أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد على عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل نيمار إلى فريق باريس سان جيرمان صيف عام 2017، قادماً من برشلونة بمبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وارتبط نيمار دا سيلفا ابن 28 عاماً بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة منذ الصيف الماضي، حيث حاول النادي الكتالوني التعاقد معه من جديد، ولكن إدارة سان جيرمان رفضت، والآن يبدو بأن الأمور تسير نحو عودته مرة مرة أخرى للبلاوجرانا.

نيمار يستعد إلى العودة لصفوف برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار بالفعل يستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان، والهدف واضح وهو العودة إلى برشلونة.

وأكملت الصحيفة أن نيمار قرر وضع حداً لمسيرته مع باريس سان جيرمان، حيث يرفض الاستمرار لفترة أكثر مع النادي الفرنسي.

ومن جانب باريس سان جيرمان، فإن إدارة النادي ترى أن بيع نيمار أمر لا مفر منه، وحالياً يدرس النادي استراتيجية بيعه والمبلغ الذي سيطلبه من برشلونة مقابل رحيله.

الجدير بالذكر أن عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان سينتهي صيف عام 2022.

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