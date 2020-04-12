أخبار برشلونة : نيمار يُضحي بمواطنه من أجل برشلونة

سبورت 360 – يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بالعودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن النادي الفرنسي لا يريد التفاوض مع البارسا وهو ما يُهدد العملية بالفشل.

ويُوافق برشلونة على عودة نيمار، لكن بشرط أن تشهد الصفقة إدراج لاعبين لخفض سعرها، لكن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 180 مليون يورو، رافضاً بذلك أي مقايضة مطروحة.

نيمار ينوي استغلال كوتينيو لتحقيق مصالحه:

وبحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن نيمار دا سيلفا بعث رسائل إلى كوتينيو في عام 2017 على تطبيق “واتس آب”، من أجل إقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن نيمار في ذلك الوقت كان قد انضم للتو إلى باريس سان جيرمان، وبدأ يعمل على تعزيز صفوف النادي الفرنسي بنجم آخر.

وأوضحت أن فيليب كوتينيو رفض الالتحاق بمواطنه، حيث وصف الانتقال إلى برشلونة بالحلم، وهو ما تحقق بالفعل في يناير 2018، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه، ليخرج معاراً إلى بايرن ميونخ.

ولا يمل نيمار من محاولاته للعودة إلى برشلونة، حتى لو كان ذلك على حساب مواطنه، فهو بات الآن يتمنى لكوتينيو الانتقال إلى حديقة الأمراء فقط في إطار صفقةٍ تبادلية تُعيده هو إلى الكامب نو.

وبات الآن كوتينيو يمثل فرصة جيدة لنيمار دا سيلفا لتقليل مطالب سان جيرمان المالية، خصوصاً وأن اللاعب المعار إلى بايرن ميونخ، خرج من حسابات البارسا تماماً.

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