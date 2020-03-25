أخبار برشلونة : هالاند موهوب ومبابي معجزة.. ماذا فعل ميسي في سن 19 عاماً؟

سبورت 360 – ازدادت المقارنات بين المهاجم الواعد ، النرويجي إيرلينج هالاند والهداف الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة الماضية بعد تألق الأول رفقة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم.

و وصل الأمر في الآونة الأخيرة إلى مقارنة هالاند ومبابي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني عندما كان في سن التاسعة عشر.

مقارنات غير جائزة

في الواقع لا يمكن عقد مثل هذه المقارنات و لو رقمياً باعتبار أن ميسي فعل ما لا يمكن لأحد فعله في سن التاسعة عشر فمن يستطيع فعل ما فعله ليو عندما كان في ذلك التوقيت، ليو سجل ثلاثية في مرمى الغريم التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو في عز قمة الفريق و تألق الحارس الأسطوري إيكر كاسياس.

ليو أظهر جودة لم يتوقعها أحد ، ليس فقط بأهدافه و أرقامه ولكن بمردوده في الملعب و ما فعله لاعب شاب بعمالقة الدوري الإسباني حينها خير دليل على ذلك.

لا يمكن إنكار موهبة مبابي بالطبع ، لقد أدهشنا بمردوده في سن التاسعة عشر ، و هكذا كان الحال مع عدد كبير من المواهب، و الآن هالاند يفعلها ويخطف الأضواء لكن ميسي يبقى قصة مختلفة تماماً.

من ينسى روني؟

وسبق مبابي وهالاند حفنة من النجوم أبرزهم واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق فكان لاعباً سفاحاً أمام المرمى، لكن كل من سبق ذكره عابه عدم الاستمرارية، إلا أن ميسي مازال يقدم مستويات مرتفعة مع مرور الوقت حتى بعد وصوله للعام 32.

هالاند ” 19 عاماً ” سجل هذا الموسم 40 هدفاً و صنع 9 أهداف في 33 مباراة رسمية بكل المسابقات مع دورتموند وفريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

ميسي قصة مختلفة

أما مبابي في سن 19 عاماً فقد خاض مع باريس 17 مباراة وسجل 21 هدفاً و حقق 15 فوزًا و خسر مرتين دون تعادل.

و البرغوث ميسي في نفس عمر الثنائي خاض مع البارسا 11 مباراة دون 17 هدفاً و فاز 8 مباريات و تعادل 3 دون خسارة وأبرز ما يرسخ في الذاكرة ثلاثيته في مرمى الريال في الجولة 26 من الدوري الإسباني و التي عرفت تعادل البارسا المثير مع الغريم التقليدي بثلاثية تكفل ليو بتسجيلها ليدهش العالم أجمع حينها.

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