أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : هالاند موهوب ومبابي معجزة.. ماذا فعل ميسي في سن 19 عاماً؟

25 مارس، 2020
0
أخبار برشلونة : هالاند موهوب ومبابي معجزة.. ماذا فعل ميسي في سن 19 عاماً؟
ليونيل ميسي

سبورت 360 – ازدادت المقارنات بين المهاجم الواعد ، النرويجي إيرلينج هالاند والهداف الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة الماضية بعد تألق الأول رفقة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم.

و وصل الأمر في الآونة الأخيرة إلى مقارنة هالاند ومبابي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني عندما كان في سن التاسعة عشر.

مقارنات غير جائزة

في الواقع لا يمكن عقد مثل هذه المقارنات و لو رقمياً باعتبار أن ميسي فعل ما لا يمكن لأحد فعله في سن التاسعة عشر فمن يستطيع فعل ما فعله ليو عندما كان في ذلك التوقيت، ليو سجل ثلاثية في مرمى الغريم التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو في عز قمة الفريق و تألق الحارس الأسطوري إيكر كاسياس.

ليو أظهر جودة لم يتوقعها أحد ، ليس فقط بأهدافه و أرقامه ولكن بمردوده في الملعب و ما فعله لاعب شاب بعمالقة الدوري الإسباني حينها خير دليل على ذلك.

لا يمكن إنكار موهبة مبابي بالطبع ، لقد أدهشنا بمردوده في سن التاسعة عشر ، و هكذا كان الحال مع عدد كبير من المواهب، و الآن هالاند يفعلها ويخطف الأضواء لكن ميسي يبقى قصة مختلفة تماماً.

من ينسى روني؟

وسبق مبابي وهالاند حفنة من النجوم أبرزهم واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق فكان لاعباً سفاحاً أمام المرمى، لكن كل من سبق ذكره عابه عدم الاستمرارية، إلا أن ميسي مازال يقدم مستويات مرتفعة مع مرور الوقت حتى بعد وصوله للعام 32.

هالاند ” 19 عاماً ” سجل هذا الموسم 40 هدفاً و صنع 9 أهداف في 33 مباراة رسمية بكل المسابقات مع دورتموند وفريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

ميسي قصة مختلفة

أما مبابي في سن 19 عاماً فقد خاض مع باريس 17 مباراة وسجل 21 هدفاً و حقق 15 فوزًا و خسر مرتين دون تعادل.

و البرغوث ميسي في نفس عمر الثنائي خاض مع البارسا 11 مباراة دون 17 هدفاً و فاز 8 مباريات و تعادل 3 دون خسارة وأبرز ما يرسخ في الذاكرة ثلاثيته في مرمى الريال في الجولة 26 من الدوري الإسباني و التي عرفت تعادل البارسا المثير مع الغريم التقليدي بثلاثية تكفل ليو بتسجيلها ليدهش العالم أجمع حينها.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار برشلونة سن عاما فعل في ماذا معجزة موهوب ميسي هالاند ومبابي

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة.. أندية الليجا تحاول العودة للتدريبات

أخبار برشلونة.. أندية الليجا تحاول العودة للتدريبات

25 مارس، 2020
Photo of برشلونة يستعرض رباعية كلاسيكو 2015-2016

برشلونة يستعرض رباعية كلاسيكو 2015-2016

25 مارس، 2020
Photo of تعقيد جديد في قضية إنتقال نيمار إلى برشلونة!

تعقيد جديد في قضية إنتقال نيمار إلى برشلونة!

25 مارس، 2020

راكيتيتش حزين على وضع كرواتيا: نخرج من مصيبة وندخل في أخرى.. فيديو

25 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق