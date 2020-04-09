أخبار برشلونة : هجوم برشلونة وريال مدريد.. كيف سيكون شكل الكلاسيكو في السنوات المقبلة؟

سبورت 360 – قلبت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المدريدية في صفحات المستقبل وتوقعت شكل هجوم برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو خلال السنوات المقبلة.

و أفردت الشبكة جزءاً من صفحاتها للحديث عن الشكل الذي سيكون عليه هجوم البارسا و الريال خلال الكلاسيكو في الفترة القادمة من خلال تحركات كلا الناديين في سوق اللاعبين.

ثنائي هجومي في برشلونة وريال مدريد

و ترى ديفنسا أن برشلونة سيبدأ العمل على الحياة بعد ليونيل ميسي مثلما هو الحال في ريال مدريد الذي يعيش بدون كريستيانو رونالدو منذ رحيله إلى يوفنتوس بعد صراعات شرسة في الكلاسيكو بين البولجا و صاروخ ماديرا.

في النادي الملكي قد يكون الهجوم المدريدي مرتكزاً على الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند في السنوات المقبلة مع استمرار تواجد فينيسيوس جونيور ، مارتن أوديجارد و أشرف حكيمي في صفوف الفريق.

أما في برشلونة فقد يعرف هجوم الفريق الكتالوني تواجد الثنائي نيمار دا سيلفا و لاوتارو مارتينيز بعد انتهاء حقبة ميسي في الكامب نو.

و يستهدف الريال فعلياً التعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند ومبابي من باريس سان جيرمان والجمع بينهما بداية من يونيو 2022.

أرقام الثنائي المدريدي والكتالوني المستقبلي

و في برشلونة بالرغم من تقليص الرواتب مؤخراً ، إلا أن النادي يسعى لإعادة نيمار للفريق مع السعي لجلب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي.

ثنائي مدريد المستقبلي ” مبابي و هالاند ” اشترك في 96 هدفاً في الموسم الجاري حيث سجل كيليان 30 هدفاً و صنع 17 آخرين بينما زار هالاند الشباك 40 مرة وصنع 9 أهداف لزملائه.

أما الثنائي القادم في خط هجوم برشلونة فقد اشترك في 48 هدفاً هذا الموسم حيث دون نيمار 18 هدفاً و صنع 10 بجانب 16 هدفاً لمارتينيز مع صناعة 4 أهداف.

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