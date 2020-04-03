أخبار برشلونة : هداف الدوري البلجيكي يعرض خدماته على برشلونة

سبورت 360 – عرض المهاجم الكندي جوناثان ديفيد لاعب فريق جينت البلجيكي خدماته على فريق برشلونة الإسباني للحصول على توقيعه في الميركاتو الشتوي الماضي بيناير 2020.

و يعتبر جوناثان واحد من هدافي الدوري البلجيكي وينعم بموسم مميز سجل خلاله 23 هدفاً و صنع 10 أهداف آخرين بالرغم من صغر سنه حيث يبلغ من العمر 20 عامًا.

برشلونة يرفض التعاقد مع مهاجم جينت البلجيكي

و ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة أقر بالفعل بالتفكير في ضم اللاعب و أنه راقبه بالفعل في بعض المباريات و علم أنه لاعب واعد ولكن فكرة عدم حصوله على جواز سفر أوروبي عرقل وصوله إلى الكامب نو.

و تهتم عدة أندية إسبانية بالحصول على توقيع اللاعب مثل إشبيلية و فالنسيا ولكن رغبته كانت الانتقال للبارسا.

و حسب سبورت فإن اللاعب عرض خدماته على البارسا في يناير الماضي و لكن المفاوضات لم تستمر بين الطرفين.

و شكك البارسا في قدرة اللاعب على تقديم المطلوب في الكامب نو ويفضل التعاقد مع مهاجمين من دوريات أكثر قوة وفضل التركيز على جلب رأس حربة صريح في الميركاتو الصيفي.

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