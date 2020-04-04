أخبار برشلونة : هدف إنتر ميلان سيساعد برشلونة على شراء لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – ربما يشجع اهتمام إنتر ميلان بجلب نيلسون سيميدو من برشلونة في انتقال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى النادي الكاتالوني في الصيف القادم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت به تقارير صحفية بشكلٍ متزايد إلى أن لاوتارو مارتينيز هو الهدف الرئيسي للنادي الكاتالوني وربما يتم إدخال بعض اللاعبين في الصفقة لجعلها تحدث بالفعل.

وحسب صحيفة الكورييري ديلو سبورت فإن البرتغالي سيميدو هو أحد الأسماء التي بدأ الإنتر يقتنع أكثر فأكثر بضرورة استقدامه.

سيميدو إلى الإنتر ولاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

وقالت الصحيفة أن إدارة النيراتزوري أبدت إعجابها بملف اللاعب البرتغالي الشاب والذي قام البارسا باستقدامه مقابل 35 مليون يورو قبل 3 سنوات من بنفيكا.

يرى الإنتر والمدرب أنتونيو كونتي أن سيميدو قادر على تكرار نجاح البرتغالي جواو كانسيلو مع أفاعي ميلانو وخصوصاُ وأنه قادر على اللعب كظهير أيسر أيضاً.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

