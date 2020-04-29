أخبار برشلونة : هل تتأثر خطة عودة الدوري الإسباني بطلب رئيس وزراء إسبانيا الجديد؟

سبورت 360 – منحت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لأندية الدوري الإسباني للعودة من جديد إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة بعدما أعلن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا ذلك اليوم الثلاثاء.

رئيس الحكومة الإسبانية فتح الباب للتدرب من جديد مطلع مايو القادم بالرغم من استمرار تفشي وباء كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في البلاد.

صحيفة آس الإسبانية أفادت بأن خطة عودة الدوري الإسباني في الفترة المقبلة ستبدأ بعودة اللاعبين للتدريبات في المنشآت الرياضية داخل الأندية بداية من الرابع من مايو القادم.

خطة عودة الدوري الإسباني وطلب مد فترة الطوارئ في إسبانيا

و أفادت الصحيفة بأنه بدايةً من الثامن عشر من الشهر ذاته سيصبح بمقدور الأندية خوض تدريبات جماعية وليس فردية مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

و بموجب الخطة الموضوعة فإن الدوري الإسباني سيعود من جديد في الخامس من يونيو المقبل على أن تقام كل المباريات خلف الأبواب المغلقة ” بدون حضور جماهيري”.

و ظهرت مخاوف في الشارع الرياضي الإسباني من تأثير طلب بيدرو سانشيز من الحكومة الإسبانية مد فترة الطوارئ في الفترة المقبلة لما بعد مطلع مايو.

و أوضحت آس في تقرير آخر اليوم الثلاثاء أن فترة الطوارئ الحالية ستصل لخط النهاية في التاسع من مايو القادم، لكن بيدرو سانشيز يريد مدها لتكون حتى 24 مايو ما يعني زيادة لمدة أسبوعين.

و قال سانشيز وسط مخاوف من تأثير ذلك على خطة عودة الليجا ” سأطلب مد فترة الطوارئ لمدة 15 يوماً آخرين “.

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