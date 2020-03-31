أخبار برشلونة : وكيل كوتينيو يفتح الباب أمام توتنهام

سبورت 360 – فتح كيا جورابشيان وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ الباب أمام انتقال موكله إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت العديد من المصادر اهتمام توتنهام بالحصول على خدمات كوتينيو في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل رغبة المدرب جوزيه مورينيو بتدعيم خط الوسط بلاعبين من طراز عالي، خصوصاً بعد رحيل كريستيان إريكسن.

سبب فشل صفقة انتقال كوتينيو إلى توتنهام الصيف الماضي

وأوضح كيا وكيل أعمال كوتينيو أن صفقة انتقاله إلى توتنهام تعثرت في الصيف الماضي سبب اختلاف على التفاصيل المالية بين الناديين، وليس لوجود مشكلة مع رئيس السبيرز دانييل ليفي كما ادعت بعض المصادر.

وبحسب صحيفة ديلي ديلي ميرور البريطانية، كان ماوريسيو بوتشيتينو هو من أوقف انتقال كوتينيو إلى توتنهام، وليس الرئيس دانييل ليفي، وفضّل حينها التعاقد مع تانغي ندومبيلي مقابل 60 مليون يورو.

على الجانب الآخر، اعتبرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن وكيل أعمال كوتينيو يفتح الباب أمام توتنهام بهذه التصريحات لمحاولة التعاقد مع موكله مرة أخرى، كما أوضحت أن اهتمام برشلونة بندومبيلي قد يكون مفتاح انتقال النجم البرازيلي إلى السبيرز.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

