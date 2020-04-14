أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : وكيل لاوتارو مارتينيز يحمل خبراً ساراً لبرشلونة

14 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : وكيل لاوتارو مارتينيز يحمل خبراً ساراً لبرشلونة
لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – حمل وكيل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خبراً ساراً لبرشلونة الإسباني الساعي خلف الحصول على توقيعه في الفترة المقبلة.

و يسعى البارسا للتعاقد مع مارتينيز لترميم هجوم الفريق ليكون رأس الحربة الجديد للفريق بدلاً من لويس سواريز في السنوات المقبلة.

و أوضح سيرجيو زاراتي في تصريحات أبرزتها يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأحد أن هناك إمكانية كبيرة لرحيل لاوتارو إلى البارسا في الصيف المقبل.

وكيل لاوتارو: هناك إمكانية كبيرة لرحيله إلى برشلونة

و صرح زاراتي قائلاً ” هناك إمكانية كبيرة لإنتقال لاوتارو إلى برشلونة ، مارتينيز لاعب عظيم و لا يوجد أي سقف لطموحه”.

و أضاف مفيداً ” الأفضل له الانتقال لريال مدريد أو لبرشلونة ؟ القرار في يد لاوتارو، دائماً ما يكون اللاعب هو صاحب الكلمة الأخيرة في الفريق الذي يريد اللعب له”.

و استطرد وكيل اللاعب ” لكن في ظل وجود ليونيل ميسي في برشلونة أعتقد أن البارسا لديه الفرصة الأكبر لضم لاوتارو، اللعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ فرصة لا تعوض”.

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