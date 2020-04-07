أخبار برشلونة : ويليان أقرب إلى برشلونة اكثر من أي وقت مضى

سبورت 360 – أكدت صحيفة ماركا الإسبانية على أن برشلونة ما زال مهتماً بالتعاقد مع البرازيلي ويليان مهاجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط الهجوم في الموسم القادم.

وارتبط برشلونة بالتوقيع مع ويليان طوال العامين الماضيين، لكن الصفقة كانت تتعثر دائماً بسبب اختلاف الناديين على البنود المالية، الأمر الذي جعل اللاعب يستمر في ملعب ستامفورد بريدج رغم اقتراب عقده من النهاية.

وسينتهي عقد ويليان عقب نهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له الانتقال إلى أي نادٍ يريد الحصول على خدماته بصفقة حرة، وبالتالي فإن برشلونة يرى أنها فرصة مناسبة لضم صاحب 31 عاماً كونه لن يكلف النادي أي يورو، وسيقدم إضافة هجومية مهمة للفريق.

ويليان أكد رحيله عن تشيلسي

ونشرت الصحيفة في تقريرها تصريحات ويليان التي أكد فيها صعوبة توصله لاتفاق مع تشيلسي بشأن تجديد عقده، وذلك بسبب خلافهما على مدة العقد الجديد، كما أشار بشكل صريح إلى رحيله عن ملعب ستامفورد بريدج.

وقال ويليان “تشيلسي يقترح تمديد العقد لمدة عامين، وأنا أريد 3 أعوام، وبالتالي لم نعد نتكلم، ولا يوجد أي تفاوض الآن”.

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