أخبار برشلونة : يوفنتوس بدأ يفقد صبره على سواريز

سبورت 360 – ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس بدأ يفقد صبره على المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بسبب عدم توصله لاتفاق مع ناديه برشلونة لغاية الآن بشأن إنهاء عقده.

وتلقى لويس سواريز مكالمة هاتفية قبل ثلاثة أسابيع من رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد أبلغه فيها أنه ليس ضمن خططه في الموسم القادم، وبالتالي يتوجب عليه مغادرة النادي قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ويحاول برشلونة الضغط على لويس سواريز للموافقة على عرض يوفنتوس، حيث تم استبعاده من مباراة الفريق الودية ضد خيمناستيكا، وذلك لكي يتنازل عن باقي مستحقاته المالية في العقد الذي سينتهي في صيف 2021.

ويرفض سواريز إنهاء عقده مع برشلونة دون أن يحصل على راتبه في السنة الأخيرة بالعقد، فهو يرى أنه تم إجباره على الرحيل ولم يكن قراره، ولهذا يعتقد أنه لا النادي مجبراً على الوفاء بشروط العقد ومنحه باقي المستحقات المالية.

يوفنتوس لن يصبر طويلاً على سواريز وسيتجه نحو دجيكو

وبحسب التقرير الذي نشره موقع فوتبول إيطاليا، فإن يوفنتوس لا يريد انتظار لويس سواريز كثيراً، وسيبدأ التفاوض مع لاعبين آخرين في حال لم ينهي خلافه مع برشلونة في أسرع وقت ممكن.

وكان المدرب أندريا بيرلو قد صرح يوم أمس حاجته الماسة لمهاجم جديد بشكل سريع، وهذا يؤكد أن النادي يسعى لإبرام هذه الصفقة خلال الأسبوع الحالي، مما يعني أن سواريز قد يخسر فرصة الالتحاق بصفوف السيدة العجوز إن ظل مصمماً على موقفه ولم يتوصل لاتفاق مع البرسا.

وأوضح الموقع الإيطالي الشهير أن روما أنهى تعاقده مع إريك ميليك، ولن يمانع برحيل إدين دجيكو، وهذا سوف يشكل عامل ضغط إضافي على سواريز لأن يوفنتوس سيتجه للتعاقد مع المهاجم البوسني قريباً.

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