أخبار برشلونة: 10 أهداف صنعت مجد ليونيل ميسي

سبورت 360- لم يكتسب ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، مكانته المميزة في عالم الساحرة المستديرة بفضل الصدفة أو الحظ، بل حفر اسمه في تاريخ الرياضة بأداء استثنائي جعل مُحبيه يؤمنون بأنه فضائي يزور الأرض لإبهار سكانها بسحره الخاص.

بجانب الكرات الذهبية الستة التي حصل عليها، وسجل البطولات الحافل مع برشلونة، للساحر الأرجنتيني أهداف أثبت بها قيمته الكبيرة، أظهر فيها قُدرات مميزة لا يملكها سواه.

خلال هذا التقرير نرصد 10 من أجمل أهداف ميسي، صنعت مجده عبر سنوات لعبه الممتدة، وأكسبته شعبيته التي لن يُضاهيها أحد.

(10)

الساحر يُبهر على أرض البرنابيو

هدف ميسي الأول معنا اليوم يرجع إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010/2011، وذلك حينما التقى برشلونة مع ريال مدريد.

مباراة الذهاب استضافها ستاد سانتياجو برنابيو في مدريد، وشهد اللقاء الذي انتهى بهدفين دون رد للكتلان، هدفاً مميزاً لميسي حينما استلم الكرة من بوسكيتس في نصف ملعب ريال مدريد، ليراوغ لاسانا ديارا و سيرجيو راموس و راؤول ألبيول قبل أن يمر من مارسليو، ليضعها بيمينه على يمين الحارس الأسطوري للميرنجي إيكر كاسياس.

NOMINEE 3️⃣ | Best April Goal in Barça History#Messi vs Real Madrid, 2011 Champions League VOTE FOR THIS GOAL and enter to win a Barça jersey: https://t.co/X89Zo8UvRn pic.twitter.com/UZd3zeCjEH — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 30, 2020

(9)

عندما غالط ميسي أفضل حارس في العالم

في ذهب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، التقى برشلونة مع ليفربول، في مُباراة الذهاب تسيد الكتلان المُباراة بكاملها.

ميسي كان له لقطته الاستثنائية في تلك المُباراة، وذلك عندم نجح في مُغالطة أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم العام الماضي، بركلة حرة مميزة تحمل علامته المميزة.

(8)

ليلة الرقص على إيقاع السامبا

في التاسع من يونيو 2012، التقت البرازيل ضد الأرجنتين ودياً على أرض ملعب ميتلايف الأمريكي الشهير.

ميسي استلم الكرة بعد خط منتصف الملعب بقليل، راوغ بمهارة فائقة مارسيلو ظهير راقصي السامبا، ليتقدم بالكرة دون أن ينجح أي مدافع في قطع الكرة منه، وفي لحظة الصفر النموذجية التي يعلمها بخبرة السنين سدد الكرة بأقصى درجات الاتقان في أبعد زاوية على حارس المرمى الذي اكتفى بمُشاهدتها وهي تسكن شباكه.

(7)

التغلب على عمالقة اليونايتد

في 2009، استضاف الملعب الأولمبي في روما مُباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم إيتو سريعاً للكتلان، وفي الدقيقة 70 أظهر ميسي قدراته من جديد، هذه المرة كانت في تعامله مع الألعاب الهوائية، حينما ارتقى ليُسدد كرة برأسه مُتغلباً على من هم أطول منه في الفريق المُنافس.

الكرة العرضية التي لعبها تشافي لميسي الذي يبلغ طوله 1.7 متر، تجاوزت فيرديناند وطوله 1.9م، ليجدها ميسي بعد ارتقائه ليلعبها مُتقنة رائعة لم يُفلح الحارس الهولندي فان دير سار الذي يقترب طوله من المترين في التعامل معها.

Leo Messi : “Mon plus beau but ? Ma tête en finale de ligue des Champions 2009 contre Manchester United.” Le gars fait 1m69 et il te claque une tête en finale de ldc contre Ferdinand et Vidic. Juste bcp trop fort mdr.

pic.twitter.com/Eba3tBIn6i — Gigus (@GigusFCB) October 9, 2019

(6)

رد الدين للبافاري

في 2013، ألحق بايرن ميونخ هزيمة تاريخية ببرشلونة، بعد الفوز عليه بسبعة أهداف دون رد في مجموع مبارتي نصف نهائي نسخة دوري الأبطال لهذه السنة.

بعدها بعامين حان وقت برشلونة ليرد الدين، وفي نفس الدور، استضاف الكتلان ضيفهم في ملعهبم التاريخي كامب نو، وفي لحظة سحر مميزة، راوغ ميسي العملاق الألماني جيروم بواتنج مرتين ليطرحه أرضاً، تقدم بعدها بالكرة وغالط أحد أفضل حراس مرمى العالم مانويل نوير بطريقة مُبهرة.

Hoje completam-se 5 anos do ankle breaker que o Messi deu no Boateng…pic.twitter.com/AGrs19bixb — 🏀Coast to Coast Brasil🏀 (@BrasilCoast) April 28, 2020

(5)

بينيتو فيامارين شاهد على الإبداع

في 17 مارس 2019، حل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس في إطار مُباريات الدوري الإسباني، فاز الكتلان بأربعة أهداف لهدف، كان نصيب ميسي منهم هاتريك.

هدف ميسي الرابع لفريقه كان رائعاً واستثنائياً بحق، فبعد أن لعب راكيتيتش له الكرة على حافة منطة الجزاء من الناحية اليسرى لهجوم برشلونة، تخيل الجميع أن ميسي سيلعب كرة عرضية للمهاجمين في منطقة الجزاء.

ولكن لأن الساحر لا يُمكن أن تتوقع ألعابه المُبتكرة، سدد الكرة كما هي دون أن يلتفت، لتسكن الشباك وسط دهشة لاعبي بيتيس، وتصفيق جمهورهم فما يرونه يستحق كل تقدير.

A year ago today, Lionel Messi scored a goal so good it had Real Betis fans chanting his name 🙌 (via @LaLigaEN)pic.twitter.com/IPvEdZlOrC — ESPN FC (@ESPNFC) March 17, 2020

(4)

مقصية على أرض الأندلس

في 23 فبراير من العام الماضي، استقبل إشبيلية على أرض ملعبه رامون سانشيز بيزخوان فريق برشلونة، لحساب مُباريات الدوري الإسباني.

تقدم الأندلسيون سريعاً، قبل أن يتعادل ميسي في الدقيقة 25 بعد ركلة مقصية أقل ما توصف بالعبقرية، ليُمهد القائد الطريق لفوز مثير لبرشلونة بأربعة أهدافٍ لهدفين.

Messi goal against Sevilla is definitely one of Greatest goals of all time 😳😳😳pic.twitter.com/9aji4OkOQs — Pye Waw (@pyewaw) February 23, 2019

(3)

السحر في أرض الكوبا

في 2007، استضافت فنزويلا بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا اللاتينية، وفي 11 يوليو، كان ميسي على موعد مع أحد أجمل أهدافه على الإطلاق.

التقت المكسيك ضد الأرجنتين في نصف النهائي، تقدم الفريق الأرجنتيني بهدف لهاينزه، وفي الدقيقة 15 وصلت الكرة لميسي على حافة منطقة الجزاء، لم يفكر في تسديدة قوية ليضمن إحراز الهدف الثاني الذي يؤمن وصول بلاده للمباراة النهائية.

وفي لحظة سحر استثنائية أرسل الكرة بمهارة فائقة من فوق رأس الحارس المكسيكي الذي حاول إخراجها دون جدوى.

🔟🇦🇷 Un 11 de julio, #Messi nos hacía deleitar con esta JOYITA: un GOLAZO TREMENDO para el segundo en el 3-0 a México en las semifinales de la #CopaAmerica 2007. Para aplaudir de pie… 👏👏 pic.twitter.com/SR6Hz7D6w6 — Diario Olé (@DiarioOle) July 11, 2019

(2)

التلاعب بنجوم بيلباو

في 30 مايو 2015، استضاف برشلونة على ملعبه كامب نو، أتلتيتك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تألق برشلونة وفاز بثلاثة أهدافٍ لهدف، ميسي كان قد بدأ السحر مُبكراً هذه المرة، وفي الدقيقة 20 استلم الكرة بعد منتصف الملعب، ليُحاول ثلاثة لاعبين من بيلباو خطف الكرة منه.

استعان الساحر الأرجنتيني بمهاراته العالية التي امتزجت بسرعة خيالية ليمر منهم بأقصى درجات الإبداع، قبل أن يصل لمنطقة الجزاء ويراوغ من جديد، ليُسكن الكرة بعدها الشباك في أقرب زوايا المرمى له مُغالطاً الحارس.

وصل ميسي لسرعة 31.38 كيلو متر في الساعة خلال تلك اللقطة، واحتاج 2.73 ثانية للوصول لتلك السرعة، قام ميسي بثلاث لمسات للتغلب على المُدافعين الثلاثة في 1.2 ثانية، و وصلت سرعة تسديدته في الزاوية المستحيلة إلى 77.24 كيلو متر في الساعة، واستغرقت الحركة كاملة التي غطت مساحة 60 ياردة 11.4 ثانية.

Lionel Messi vs Athletic Bilbao. (2015) pic.twitter.com/KR3LS4bJrh — FootballMedia (@CupCIassics) March 23, 2017

(1)

مارادونا جديد أمام خيتافي

في موسم 2006/2007، وعلى أرض كامب نو، استضاف برشلونة ضيفه خيتافي في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ميسي سجل في تلك المُباراة هدفاً يعتبره الكثير من عشاقه هو الأفضل في مسيرته، أو نسخة القرن الحادي والعشرين من هدف مارادونا الأسطوري ضد إنجلترا في نصف نهائي مونديال1986.

ميسي راوغ أربعة لاعبين من خيتافي مستغلا دقة مراوغاته، وسرعته الفائقة، قبل ان يرواع حارس المرمى ويضعها في الشباك مُحرزاً هدفه الأسطوري الذي لن ينساه عشاق المستديرة.

On this day in 2007, a 19-year-old Lionel Messi took on the entire Getafe team to score one of the best goals of his career 🤯 (via @LaLigaEN)pic.twitter.com/Ltexz2oQzY — ESPN FC (@ESPNFC) April 18, 2020

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360