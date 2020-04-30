أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة: 10 أهداف صنعت مجد ليونيل ميسي

1 مايو، 2020
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أخبار برشلونة: 10 أهداف صنعت مجد ليونيل ميسي

سبورت 360- لم يكتسب ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، مكانته المميزة في عالم الساحرة المستديرة بفضل الصدفة أو الحظ، بل حفر اسمه في تاريخ الرياضة بأداء استثنائي جعل مُحبيه يؤمنون بأنه فضائي يزور الأرض لإبهار سكانها بسحره الخاص.

بجانب الكرات الذهبية الستة التي حصل عليها، وسجل البطولات الحافل مع برشلونة، للساحر الأرجنتيني أهداف أثبت بها قيمته الكبيرة، أظهر فيها قُدرات مميزة لا يملكها سواه.

خلال هذا التقرير نرصد 10 من أجمل أهداف ميسي، صنعت مجده عبر سنوات لعبه الممتدة، وأكسبته شعبيته التي لن يُضاهيها أحد.

Barcelona's Argentinian forward Lionel M

(10)

الساحر يُبهر على أرض البرنابيو

هدف ميسي الأول معنا اليوم يرجع إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010/2011، وذلك حينما التقى برشلونة مع ريال مدريد.

Real Madrid v Barcelona - UEFA Champions League Semi Final

مباراة الذهاب استضافها ستاد سانتياجو برنابيو في مدريد، وشهد اللقاء الذي انتهى بهدفين دون رد للكتلان، هدفاً مميزاً لميسي حينما استلم الكرة من بوسكيتس في نصف ملعب ريال مدريد، ليراوغ لاسانا ديارا و سيرجيو راموس و راؤول ألبيول قبل أن يمر من مارسليو، ليضعها بيمينه على يمين الحارس الأسطوري للميرنجي إيكر كاسياس.

(9)

عندما غالط ميسي أفضل حارس في العالم

في ذهب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، التقى برشلونة مع ليفربول، في مُباراة الذهاب تسيد الكتلان المُباراة بكاملها.

Barcelona v Liverpool - UEFA Champions League Semi Final: First Leg

ميسي كان له لقطته الاستثنائية في تلك المُباراة، وذلك عندم نجح في مُغالطة أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم العام الماضي، بركلة حرة مميزة تحمل علامته المميزة.

(8)

ليلة الرقص على إيقاع السامبا

في التاسع من يونيو 2012، التقت البرازيل ضد الأرجنتين ودياً على أرض ملعب ميتلايف الأمريكي الشهير.

Argentinian soccer player Lionel Messi (

ميسي استلم الكرة بعد خط منتصف الملعب بقليل، راوغ بمهارة فائقة مارسيلو ظهير راقصي السامبا، ليتقدم بالكرة دون أن ينجح أي مدافع في قطع الكرة منه، وفي لحظة الصفر النموذجية التي يعلمها بخبرة السنين سدد الكرة بأقصى درجات الاتقان في أبعد زاوية على حارس المرمى الذي اكتفى بمُشاهدتها وهي تسكن شباكه.

(7)

التغلب على عمالقة اليونايتد

في 2009، استضاف الملعب الأولمبي في روما مُباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم إيتو سريعاً للكتلان، وفي الدقيقة 70 أظهر ميسي قدراته من جديد، هذه المرة كانت في تعامله مع الألعاب الهوائية، حينما ارتقى ليُسدد كرة برأسه مُتغلباً على من هم أطول منه في الفريق المُنافس.

Barcelona´s Argentinian forward Lionel M

الكرة العرضية التي لعبها تشافي لميسي الذي يبلغ طوله 1.7 متر، تجاوزت فيرديناند وطوله 1.9م، ليجدها ميسي بعد ارتقائه ليلعبها مُتقنة رائعة لم يُفلح الحارس الهولندي فان دير سار الذي يقترب طوله من المترين في التعامل معها.

(6)

رد الدين للبافاري

في 2013، ألحق بايرن ميونخ هزيمة تاريخية ببرشلونة، بعد الفوز عليه بسبعة أهداف دون رد في مجموع مبارتي نصف نهائي نسخة دوري الأبطال لهذه السنة.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-BAYERN

بعدها بعامين حان وقت برشلونة ليرد الدين، وفي نفس الدور، استضاف الكتلان ضيفهم في ملعهبم التاريخي كامب نو، وفي لحظة سحر مميزة، راوغ ميسي العملاق الألماني جيروم بواتنج مرتين ليطرحه أرضاً، تقدم بعدها بالكرة وغالط أحد أفضل حراس مرمى العالم مانويل نوير بطريقة مُبهرة.

(5)

بينيتو فيامارين شاهد على الإبداع

في 17 مارس 2019، حل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس في إطار مُباريات الدوري الإسباني، فاز الكتلان بأربعة أهداف لهدف، كان نصيب ميسي منهم هاتريك.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - La Liga

هدف ميسي الرابع لفريقه كان رائعاً واستثنائياً بحق، فبعد أن لعب راكيتيتش له الكرة على حافة منطة الجزاء من الناحية اليسرى لهجوم برشلونة، تخيل الجميع أن ميسي سيلعب كرة عرضية للمهاجمين في منطقة الجزاء.

ولكن لأن الساحر لا يُمكن أن تتوقع ألعابه المُبتكرة، سدد الكرة كما هي دون أن يلتفت، لتسكن الشباك وسط دهشة لاعبي بيتيس، وتصفيق جمهورهم فما يرونه يستحق كل تقدير.

(4)

مقصية على أرض الأندلس

في 23 فبراير من العام الماضي، استقبل إشبيلية على أرض ملعبه رامون سانشيز بيزخوان فريق برشلونة، لحساب مُباريات الدوري الإسباني.

Sevilla FC v FC Barcelona - La Liga

تقدم الأندلسيون سريعاً، قبل أن يتعادل ميسي في الدقيقة 25 بعد ركلة مقصية أقل ما توصف بالعبقرية، ليُمهد القائد الطريق لفوز مثير لبرشلونة بأربعة أهدافٍ لهدفين.

(3)

السحر في أرض الكوبا

في 2007، استضافت فنزويلا بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا اللاتينية، وفي 11 يوليو، كان ميسي على موعد مع أحد أجمل أهدافه على الإطلاق.

Argentina's Lionel Messi celebrates his

التقت المكسيك ضد الأرجنتين في نصف النهائي، تقدم الفريق الأرجنتيني بهدف لهاينزه، وفي الدقيقة 15 وصلت الكرة لميسي على حافة منطقة الجزاء، لم يفكر في تسديدة قوية ليضمن إحراز الهدف الثاني الذي يؤمن وصول بلاده للمباراة النهائية.

وفي لحظة سحر استثنائية أرسل الكرة بمهارة فائقة من فوق رأس الحارس المكسيكي الذي حاول إخراجها دون جدوى.

(2)

التلاعب بنجوم بيلباو

في 30 مايو 2015، استضاف برشلونة على ملعبه كامب نو، أتلتيتك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تألق برشلونة وفاز بثلاثة أهدافٍ لهدف، ميسي كان قد بدأ السحر مُبكراً هذه المرة، وفي الدقيقة 20 استلم الكرة بعد منتصف الملعب، ليُحاول ثلاثة لاعبين من بيلباو خطف الكرة منه.

استعان الساحر الأرجنتيني بمهاراته العالية التي امتزجت بسرعة خيالية ليمر منهم بأقصى درجات الإبداع، قبل أن يصل لمنطقة الجزاء ويراوغ من جديد، ليُسكن الكرة بعدها الشباك في أقرب زوايا المرمى له مُغالطاً الحارس.

Barcelona v Athletic Club - Copa del Rey Final

وصل ميسي لسرعة 31.38 كيلو متر في الساعة خلال تلك اللقطة، واحتاج 2.73 ثانية للوصول لتلك السرعة، قام ميسي بثلاث لمسات للتغلب على المُدافعين الثلاثة في 1.2 ثانية، و وصلت سرعة تسديدته في الزاوية المستحيلة إلى 77.24 كيلو متر في الساعة، واستغرقت الحركة كاملة التي غطت مساحة 60 ياردة 11.4 ثانية.

(1)

مارادونا جديد أمام خيتافي

في موسم 2006/2007، وعلى أرض كامب نو، استضاف برشلونة ضيفه خيتافي في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ميسي سجل في تلك المُباراة هدفاً يعتبره الكثير من عشاقه هو الأفضل في مسيرته، أو نسخة القرن الحادي والعشرين من هدف مارادونا الأسطوري ضد إنجلترا في نصف نهائي مونديال1986.

Copa del Rey Semi Final - Barcelona v Getafe

ميسي راوغ أربعة لاعبين من خيتافي مستغلا دقة مراوغاته، وسرعته الفائقة، قبل ان يرواع حارس المرمى ويضعها في الشباك مُحرزاً هدفه الأسطوري الذي لن ينساه عشاق المستديرة.

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أخبار أهداف برشلونة صنعت ليونيل مجد ميسي

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