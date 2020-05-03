أخبار برشلونة : 9 نجوم من برشلونة على لائحة الميركاتو في إنجلترا

سبورت 360 – ذكرت صحيفة ميرور البريطانية مساء السبت أن نادي برشلونة الإسباني قد يمد أندية الدوري الإنجليزي بتسعة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ويتحمس العملاق الإسباني لتوفير الأموال بسبب فيروس كورونا لمحاولة التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن فترة توقف منافسات الدوري الإسباني و دوري أبطال أوروبا.

و على رأس اللاعبين الذين يمكن أن نراهم في الدوري الإنجليزي في الموسم القادم ، الفرنسي أنطوان جريزمان حيث يتواجد في مفكرة بحث مانشستر يونايتد الذي حاول من قبل التعاقد معه عندما كان لاعباً في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

برشلونة ينعش صفوف أندية الدوري الإنجليزي

لاعب ليفربول السابق لويس سواريز و زميله عثمان ديمبيلي يتواجدان في اللائحة ذاتها مع أرتورو فيدال و إيفان راكيتيتش.

كما يرتبط الفرنسي صامويل اومتيتي بإمكانية الرحيل عن برشلونة إلى الدوري الإنجليزي و هو الحال بالنسبة للبرتغالي نيلسون سيميدو و الإسباني سيرجي روبيرتو.

و لم تنس صحيفة ميرور لاعب ليفربول السابق فيليب كوتينيو المعار حالياً لبايرن ميونخ الألماني و الذي قد يعود من جديد للدوري الإنجليزي في الفترة القادمة.

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