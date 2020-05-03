أخبار توتنهام : توتنهام ينقذ إيفان راكيتيتش من جحيم برشلونة

سبورت 360 – أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط فريق برشلونة يقترب من الانتقال للعب في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وارتبط اسم إيفان راكيتيتش صاحب 32 عاماً بالرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات القادمة، لرغبته في اللعب بشكلٍ مستمر بعد جلوسه على دكة البدلاء هذا الموسم عقب تعاقد البرسا مع الهولندي فرينكي دي يونج.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام السابقة إلى أن الدوري الإنجليزي سيكون المحطة المقبلة لراكيتيتش دون ذكر اسم النادي الذي سينضم إليه.

راكيتيتش في طريقه للعب في الدوري الإنجليزي

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام طلب التعاقد مع إيفان راكيتيتش، ويبدو بأن الإدارة ستقوم بتنفيذ طلب مدرب السبيرز.

وأضافت الصحيفة أن إيفان راكيتيتش مراقب أيضاً من قبل يوفنتوس الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وإنتر ميلان، ولكن السبيرز هو الأقرب لضمه.

الجدير بالذكر أن عقد إيفان راكيتيتش صاحب 32 عاماً سينتهي مع برشلونة صيف العام المقبل، وشارك اللاعب الكرواتي مع البرسا هذا الموسم في 31 مباراة، ونجح في صناعة أربعة أهداف.

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