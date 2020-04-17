أخبار توتنهام : ريدناب يحذر هاري كين من الانضمام إلى مانشستر يونايتد

سبورت 360 – حذر هاري ريدناب، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كينن مهاجم وقائد السبيرز، من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وربطت تقارير صحفية قائد السبيرز بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، بعدما أوضح اللاعب في تصريحات سابقة أنه لن يستمر مع النادي اللندني، إذا لم يلاحظ أي تطور داخل الفريق.

وقال ريدناب في تصريحات عبر إذاعة “توك سبورت” الإنجليزية: “هاري كين لاعب مميز، إنه أفضل مهاجم بالتأكيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن نوعه لا أعتقد أنه يوجد مهاجم أفضل منه في أي مكان”.

ريدناب ينصح كين بعدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد

وأضاف: “حسنًا إنه ليس ميسي أو رونالدو، ولكن كمهاجم يفعل ما يفعله، لا يوجد أي شخص أفضل، سيكون مناسبًا جدًا لمانشستر يونايتد ولأي فريق، لكن يونايتد في الوقت الحالي ليس أفضل من توتنهام”.

وأكمل: “لن أقول أن هناك الكثير بينهما، يحاول كلا الفريقين الدخول إلى المراكز الأربعة الأولى، سواء هناك عرضًا من ريال مدريد أو برشلونة، فقد يتخيل خطوة كهذه في يوم من الأيام”.

واستمر: “لكن في الوقت الحالي ينتمي هاري إلى توتنهام، ما لم يقرر جوزيه مورينيو ودانييل ليفي الاستفادة إذا كان عرضًا جنونيًا ويعيدون بناء الفريق بتلك الأموال”.

وأتم: “إذا قال مورينيو (أمتلك ثلاثة لاعبين هنا يمكننا التوقيع و بناء فريق أفضل معهم)، فأنا متأكد من أنه سيبقى في السبيرز”.

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