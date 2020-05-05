أخبار دوري أبطال أوروبا : اكتساح بايرن ميونخ لبرشلونة 2013 .. كيف حدث ذلك؟

سبورت 360 – أجواء استثنائية للغاية يمر بها مشجع كرة القدم، الذي تأثر بالوضع الذي يمر به المجتمع، وأجبر الجميع على الجلوس في المنزل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومع بداية شهر رمضان الكريم، وجلوس البعض أمام شاشات التلفاز لمتابعة البرامج ومسلسلات رمضان، وتوقف منافسات كرة القدم وعدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن موعد عودتها، سنقدم سلسلة كاملة تضم أبرز المباريات التاريخية للأندية الكبرى في أوروبا.

ولأن الملخصات وحدها لا تكفي لإصدار أحكام كاملة، سنتحدث عن الظروف الخاصة بكل مباراة على حدى، ووضع رابط لمشاهدتها بالكامل “90 دقيقة” لاسترجاع ذكريات الماضي وتسلية وقت فراغك أثناء فترة الحجر الصحي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة .. دوري أبطال أوروبا 2013

فجر بايرن ميونخ بقيادة مدربه التاريخي يوب هاينكس، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، وكسر كبرياء برشلونة، بفوز تاريخي برباعية نظيفة، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب آليانز آرينا، قبل أن يكرر فوزه بثلاثية في الإياب على كامب نو، ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين 7-0!

وكان شائعاً في ذلك الوقت، أن أي فريق سيحتاج إلى مجهود كبير للغاية للخروج بأقل الخسائر أمام برشلونة، التعادل كان إنجازاً، فما بالك بتحقيق الفوز، لكن أمام كتيبة يوب هينكس لم يكن فوزاً فحسب.

دخل يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ المباراة بطريقة 4-2-3-1 بتشكيل مكون من: نوير – لام – بواتينج – دانتي – ألابا – خافي مارتينيز – شفاينشتايجر – مولر – روبين – ريبيري – ماريو جوميز.

بينما بدأ تيتو فيلانوفا المباراة بطريقته المعتادة 4-3-3 وبالتشكيل التالي: فالديز – ألفيس – بارترا – بيكيه – ألبا – بوسكيتس – تشافي – إنييستا – ميسي – بيدرو – سانشيز.

الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف عن طريق توماس مولر في الدقيقة 25، وسجل العملاق البافاري ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق ماريو جوميز في الدقيقة 49، وروبين في الدقيقة 73، وعاد مولر من جديد وسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه بالدقيقة 82.

أسباب تفوق بايرن ميونخ على برشلونة

برشلونة فقد نصف قوته تقريباً، بعدما شارك نجمه الأول ليونيل ميسي في مباراة الذهاب وهو يعاني من إصابة في الفخذ، وتحامل على نفسه من أجل خوض اللقاء.

ليست إصابة ميسي فحسب، غاب عن برشلونة قلبي الدفاع بويول وماسكيرانو، مما أدى إلى مشاركة الشاب مارك بارترا، الذي بدى مرتبكاً للغاية، ولم يساعده شريكه في الخط الخلفي جيرارد بيكيه وقدم أحد أسوأ عروضه على الاطلاق.

ثنائية خافي مارتينيز وشفاينشتايجر، حيث قدم الثنائي مستوى أكثر من رائع من الناحية البدنية والفنية، والتهما وسط ملعب برشلونة، في ظل المستوى المتراجع والغير معتاد من تشافي وإنييستا في هذه المواجهة.

التحضير الرائع ليوب هاينكس، الذي درس برشلونة بشكل جيد، واستغل نقاط الضعف في خط الدفاع، وساعده على ذلك التحركات الذكية لمهاجمه توماس مولر.

وأحد أهم الأسباب الرئيسية التي منحت التفوق ليوب هاينكس، الثنائي التاريخي للعملاق البافري فرانك ريبيري وآرين روبين، اربكا دفاعات برشلونة بفضل سرعتهم ومهاراتهم الكبيرة.

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