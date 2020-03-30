أخبار دوري أبطال أوروبا :الأندية الإنجليزية قد تغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ! !

سبورت 360 – قام الاتحاد الأوروبي بتأجيل كأس الأمم الأوروبية والذي كان من المُقرر إقامتها هذا الصيف وحدد لها موعداً جديداً في صيف عام 2021، وذلك لأجل مساعدة الاتحادات المحلية على إنهاء الموسم الحالي من الدوريات الأوروبية.

ولكن ربما تتسبب جائحة كورونا في خطر حقيقي يُهدد إقامة المسابقات الأوروبية “دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي” في الموسم القادم أو في غياب بعض الأندية العملاقة عنها، وذلك في حالة عدم النجاح في إنهاء الموسم الحالي من بطولات الدوري.

وشرح كريس ويليامز على موقع فوربس أن جائحة كورونا ستؤثر على الاقتصاد بمعنى الكلمة، ولكنا قد تكون سبباً في إفساد خطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالموسم القادم كذلك.

استكمال الدوريات الحل الوحيد للخروج من الأزمة

ففي حالة عدم استكمال الدوريات في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وغيرها من دول أوروبا فستكون هناك صعوبة في تحديد الأندية التي ستمثل بلادها في المسابقات القارية في موسم 2020/2021.. وربما يتم حرمان بعض الأندية من التأهل في حالة عدم استكمال الموسم الحالي من الدوري الخاص ببلدها، مع الاكتفاء بالأندية التي تم استكمال منافسات الدوري بها.

Source at UEFA: leagues who void seasons could find it difficult to nominate UCL and UEL reps, ESPECIALLY if other leagues complete their comps. Non-completion could lead to non-qualification, could be seen that teams did not qualify if voided, brings coefficient issues also. — Chris Williams (@Chris78Williams) March 27, 2020

ولذلك أوضحت صحيفة ذا صن الإنجليزية أنه لا يوجد حل آخر بالنسبة لكل الاتحادات الكروية سوى إستكمال موسم 2019/2020 بالطريقة الطبيعية بالدوريات الأوروبية ومن بينها الدوري الإنجليزي بالطبع، لأنه لا يمكن الإعلان عن فرق مؤهلة للتنافس الأوروبي في حالة الإلغاء، لأن هذا سيضر كذلك بمسألة التصنيفات والمعايير العادلة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بالفرق التي تستحق التأهل والفرق لا تستحق التأهل، وهو الوضع الذي لا يرغب به الجميع بالطبع.

ولذلك ركزت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها على ضرورة استكمال منافسات الموسم الحالي من البريمير ليج، وذلك في ظل عدم صدور أي تصريحات حتى الآن من المسئولين فيما يتعلق باستكمال المنافسات..على عكس المسئولين عن الدوري الإيطالي والإسباني والذين أكدوا إصرارهم على استكمال مسابقات الليجا و الكالتشيو.

يأمل الاتحاد الأوروبي إن يتم احتواء وباء فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن ليتم إنهاء البطولات وترتيب الأوراق من جديد، وهو نفس الأمر الذي تأمله الأندية الأوروبية الكبرى والتي ستخاطر بخسائر إضافية في حالة عدم إقامة مسابقات الأندية القارية.

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