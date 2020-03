أخبار دوري أبطال أوروبا :الأندية الإنجليزية قد تغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ! !

سبورت 360 – قام الاتحاد الأوروبي بتأجيل كأس الأمم الأوروبية والذي كان من المُقرر إقامتها هذا الصيف وحدد لها موعداً جديداً في صيف عام 2021، وذلك لأجل مساعدة الاتحادات المحلية على إنهاء الموسم الحالي من الدوريات الأوروبية.

ولكن ربما تتسبب جائحة كورونا في خطر حقيقي يُهدد إقامة المسابقات الأوروبية “دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي” في الموسم القادم أو في غياب بعض الأندية العملاقة عنها، وذلك في حالة عدم النجاح في إنهاء الموسم الحالي من بطولات الدوري.

وشرح كريس ويليامز على موقع فوربس أن جائحة كورونا ستؤثر على الاقتصاد بمعنى الكلمة، ولكنا قد تكون سبباً في إفساد خطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالموسم القادم كذلك.

ففي حالة عدم استكمال الدوريات في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وغيرها من دول أوروبا فستكون هناك صعوبة في تحديد الأندية التي ستمثل بلادها في المسابقات القارية في موسم 2020/2021.. وربما يتم حرمان بعض الأندية من التأهل في حالة عدم استكمال الموسم الحالي من الدوري الخاص ببلدها، مع الاكتفاء بالأندية التي تم استكمال منافسات الدوري بها.

Source at UEFA: leagues who void seasons could find it difficult to nominate UCL and UEL reps, ESPECIALLY if other leagues complete their comps. Non-completion could lead to non-qualification, could be seen that teams did not qualify if voided, brings coefficient issues also.

— Chris Williams (@Chris78Williams) March 27, 2020