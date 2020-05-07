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أخبار دوري أبطال أوروبا : الاتحاد الأوروبي يُعلن خطة استكمال دوري أبطال أوروبا

7 مايو، 2020
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أخبار دوري أبطال أوروبا : الاتحاد الأوروبي يُعلن خطة استكمال دوري أبطال أوروبا
مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول كانت الأخيرة بدوري أبطال أوروبا

سبورت 360 – أكد أرماندو دوكا رئيس الاتحاد الألباني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن نية الاتحاد استكمال دوري الأبطال، على أن يتم إنهاء البطولة في نهاية أغسطس.

وتحدث دوكا في إذاعة راديو كيس كيس نابولي عن كيفية استكمال المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019/2010 : “هناك احتمال أن تُلعب مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في اسطنبول كذلك”.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لليويفا أن النية الواضحة هي لعب بقية الجولات بدايةً من دور ربع النهائي من مباراة واحدة، وليست مباراتين ذهاب وإياب كما جرت العادة.

عضو الاتحاد الأوروبي يتوقع استكمال دوري الأبطال

وأكد أنه رغم إلغاء الدوري الفرنسي، فإن فريقي باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون يعتزمان استكمال مشوارهما الأوروبي في البطولة.

قال دوكا : “علينا أن نفكر في تنظيم أنفسنا ولعب عدد أقل من المباريات..لذلك ستلعب الأدوار القادمة بدايةً من ربع النهائي من مباراة واحدة..كما سيتم إجراء مباريات نصف النهائي والنهائي في إسطنبول في تركيا”.

وكان نيهات أوزدمير رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم قد أعلن استعداد بلاده لاستقبال نهائي دوري أبطال أوروبا في نهاية أغسطس.

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