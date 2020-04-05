أخبار دوري أبطال أوروبا : 4 حلول لاستكمال دوري أبطال أوروبا

سبورت 360 – قدمت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية تقييماً لمدى إمكانية استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وكذلك بطولة الدوري الأوروبي.

وتُمثل صعوبة استكمال المسابقات القارية للأندية مشكلة أخرى للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أزمة استكمال الدوريات الأوروبية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا في منتصف الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة المُلقبة بالوردية إلى أن هناك 4 سيناريوهات يُمكن أن يلجأ لها الاتحاد الأوروبي، وأنه يدرسها بعناية في الوقت الحالي في حالة كانت هناك إمكانية لاستعادة النشاط الرياضي في الصيف.

احتمالات عودة دوري الأبطال

فيما يخص الاحتمال الأول فهو إمكانية استكمال البطولة بالطريقة الاعتيادية عن طريق إجراء 17 مباراة خلال 6 أسابيع، على أن يتم لعب مباريات العودة من دور الـ16 بالأسبوع الأول، ثم يتم إجراء مباريات ربع النهائي في الأسبوعين التاليين، وفي الأسبوع الرابع والخامس تُلعب مباراتي نصف النهائي على أن يتم إجراء المباراة النهائية في اسطنبول في تركيا بالأسبوع السادس.

أما الاحتمال أو السيناريو الثاني فهو أن يتم تكثيف المباريات لتلعب في فترة مدتها 4 أسابيع، على أن تلعب مباريات العودة من دور الـ16 في الأسبوع الأول، ثم تُجرى مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة (وليست ذهاب وإياب) في الأسبوعين التاليين ثم تُجرى المباراة النهائية في الأسبوع الرابع.

والاحتمال الثالث سيكون لعب 11 مباراة خلال 3 أسابيع فقط، على أن تُلعب مباريات ربع النهائي في الأسبوع الثاني، ثم يتم إجراء مباريات نصف النهائي والنهائي في الأسبوع الثالث في اسطنبول.

ثم هناك الاحتمال الأخير وهو أن يتم إنهاء مباريات دور الـ16 ثم يتم تجميع جميع الفرق الثمانية في اسطنبول خلال 11 يوماً للعب بقية المباريات وحتى النهائي في اسطنبول.

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