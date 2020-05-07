أخبار ريال مدريد | أربيلوا: مورينيو شبّهني بكافو والمقارنة بين ميسي ورونالدو عقيمة

ريال مدريد أفضل من برشلونة..

روى ألفارو أربيلوا، لاعب ريال مدريد السابق، السخرية التي تعرض لها من مدربه جوزيه مورينيو في أحد مباريات النادي الملكي، في الوقت الذي شدد فيه على قوة علاقته بالسبيشال وان وتقديره الكبير له.

وكان مورينيو قد تولى تدريب ريال مدريد في 2010 وحتى 2013، وخلال تلك الفترة كان أربيلوا أحد أكثر اللاعبين الذين اعتمد عليهم الاستثنائي في قيادة الجبهة اليُمنى للميرينجي.

ومن المعروف أن أربيلوا لديه سمات دفاعية في الأساس ولا يجيد الهجوم، وبحسب رواية الدولي الإسباني، فإن المو قد وبخه بسخرية عندما قام بنسيان أدواره الدفاعية والتقدم إلى الأمام، لينعته بالأسطورة البرازيلية كافو.

أربيلوا في تصريحات صحفية قال “أعتقد أنها كانت مباراة أمام إشبيلية، صعدت إلى الأمام 6 أو 7 مرات عكس التعليمات، وفي الاستراحة قال: اليوم لدينا كافو في الفريق، كم مرة صعد كافو إلى الأمام؟. لقد كان الكلام لي وحدي، لم يعجبه ما قمت به.”.

كما أضاف “أنا من أكبر المعجبين بمورينيو، ويمكن القول أنني أكثر من معجب به، أنا أصنفه كصديقي، إنه مدرب تعلمت منه واستمتعت بالعمل معه، لا يمكنك أن تتوقف عن الضحك وأنت معه لأن لديه ألف حكاية.”.

“إنه من النوع المثير وجدير بالاهتمام حقًا. لقد ميزني كثيرًا على الصعيد المهني والشخصي، كان يمكن أن يطالبك بأن تقتل نفسك في التدريب وفي نفس الوقت يقوم بمقالب ويتحول لشخص آخر. كان نجمًا ككريستيانو رونالدو، من الصعب العثور على شخص مثله الآن.”

وتطرق أربيلوا للحديث حول المقارنة الأزلية بين رونالدو وليونيل ميسي، فقال “إنه نقاش عقيم، لقد عملت مع كريستيانو لمدة سبع سنوات ورأيت كيف يتدرب والموهبة العالية التي يمتلكها.”.

“يتمتع الثنائي بأخلاقيات عالية وعقلية عظيمة، ستكون تجربة جيدة إن تم الجمع بينهما، ولكنه لن يكون أمرًا سهلًا بسبب شهرتهما.”

وأخيرًا، تحدث أربيلوا عن زين الدين الزيدان، مدرب ريال مدريد وقال “من الواضح للغاية أن ريال مدريد أفضل من برشلونة والنتائج هي من تقول ذلك، ليس من السهل أن تحقق دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.”.

وأتم “ما يفعله زيدان من هذه الإنجازات الكبيرة لا أعلم متى من الممكن أن يحدث مرة ثانية.”.

يذكر أن ريال مدريد يقارع برشلونة محليًا والفارق بينهما نقطتين لصالح النادي الكتالوني قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، فيما خسر مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي بسانتياجو برنابيو بهدفين لهدف في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.