أخبار ريال مدريد : أغلى 10 متوسطي ميدان في العالم .. لاعب واحد من ريال مدريد وبرشلونة

سبورت 360 – يتربع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي على قائمة أغلى متوسطي الميدان في العالم في الوقت الراهن، وذلك بحسب القيمة السوقية التي يحددها موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في هذا المجال.

وتبلغ القيمة السوقية لدي بروين 120 مليون يورو، ويتفوق بفارق كبير عن باقي اللاعبين في القائمة، علماً أن سعره كان يبلغ 150 مليون يورو قبل جائحة فيروس كورونا التي أثرت على أسعار جميع لاعبي العالم.

وجاءت المفاجأة باحتلال كاي فارتز نجم باير ليفركوزن صاحب 20 عاماً في المركز الثاني، متفوقاً على لاعبين أكثر شهرة ونجومية مثل بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد والذي حل في المرتبة الثالثة.

كاسيميرو ودي يونج ممثلان عن ريال مدريد وبرشلونة

ولم تضم القائمة سوى لاعب واحد فقط من ريال مدريد وبرشلونة رغم امتلاكهما العديد من لاعبي خط الوسط المميزين، وحجز النجم البرازيلي كاسيميرو المركز التاسع بقيمة سوقية بلغت 64 مليون يورو، بينما حصل دي يونج على المركز السادس بـ72 مليون.

كيفين دي بروين: 120 مليون

كاي فارتز: 81 مليون

بول بوجبا: 80 مليون

نجولو كانتي: 80 مليون

ساؤول نيجويز: 72 مليون

فرينكي دي يونج: 72 مليون

كريستيان إريكسن: 68 مليون

جوشوا كيميتش: 68 مليون

كاسيميرو: 64 مليون

رودري: 64 مليون

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