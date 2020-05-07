أخبار نادي برشلونة

أخبار ريال مدريد : الجمهور يدير ظهره لمقترح كورتوا برفض تام!

7 مايو، 2020
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أخبار ريال مدريد : الجمهور يدير ظهره لمقترح كورتوا برفض تام!
تيبو كورتوا

سبورت 360 – أدار الجمهور ظهره للحارس البلجيكي تيبو كورتوا حامي عرين فريق ريال مدريد الإسباني بأغلبية كاسحة رفضت فكرة منح الريال لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لكونه كان أفضل من برشلونة متصدر الجدول وفقاً لرؤية حامي عرين الميرينجي.

و قال كورتوا في تصريحات صحفية أن برشلونة لا يجب أن يعتبر فائزاً بلقب الليجا هذا الموسم حال تم الغاء الموسم نظراً لعدم تمكنه من الفوز على الريال في مباراتي الدور الأول والثاني من الموسم الجاري.

الجمهور يرفض منح الريال لقب الليجا

برنامج ستوديو إستاديو الإسباني نظم استطلاعاً لرأي الجمهور جاء كما يلي : مرحباً ، اليوم نسألكم سؤالاً، مثلما قال كورتوا ، هل يجب أن يكون ريال مدريد بطلاً لليجا لكونه كان أفضل من برشلونة؟

و جاءت نتيجة الاستفتاء صادمة للبلجيكي حيث رفضت نسبة كبيرة هذا الأمر و أجاب 83.3 %  من الجمهور بالخيار ” لا ” في حين قال نعم لفكرة منح الريال اللقب فقط ما بلغ نسبة 16.7 %.

و شارك في الاستفتاء أكثر من 13 ألف مشجع من مختلف الطوائف في الشارع الرياضي الإسباني.

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