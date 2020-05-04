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أخبار ريال مدريد : الكشف عن عرض ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا .. وسولشاير يرفض

4 مايو، 2020
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أخبار ريال مدريد : الكشف عن عرض ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا .. وسولشاير يرفض
بوجبا

سبورت 360 – كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن قيمة العرض الذي تقدم به ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وما زال زين الدين زيدان مصمماً على ضم بوجبا لتدعيم خط الوسط، مفضلاً إياه على جميع الخيارات الاخرى المطروحة بالسوق، ويرى أن هذا الصيف أنسب فرصة لإبرام الصفقة في ظل رغبة اللاعب بالرحيل، ولانخفاض سعره بشكل كبير كون عقده سينتهي عام 2021، مع إمكانية التجديد التلقائي لموسم آخر.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد عرض على مانشستر يونايتد 70 مليون جنيه إسترلني مقابل التعاقد مع بوجبا، أي ما يعادل 80 مليون يورو، وهو نصف المبلغ تقريباً الذي طلبه نادي الشياطين الحمر في الصيف الماضي.

سولشاير يقف عقبة في طريق بوجبا وريال مدريد

وأضاف التقرير أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة بالتعاقد مع بوجبا في ظل رفض المدرب أولي جنار سولشاير التخلي عن نجمه الفرنسي هذا الصيف.

ورغم أن العلاقة متوترة بين بوجبا وسولشاير بحسب ما تؤكده العديد من المصادر، لكن الأخير ما زال متمسكاً باللاعب ويريد الإبقاء عليه في الموسم القادم.

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