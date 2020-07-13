أخبار نادي برشلونة

أخبار ريال مدريد : بيليجريني: ريال مدريد لم يحسم لقب الدوري الإسباني بعد

13 يوليو، 2020
0
أخبار ريال مدريد : بيليجريني: ريال مدريد لم يحسم لقب الدوري الإسباني بعد
مانويل بيليجريني

سبورت 360 – قال المدرب التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني الجديد لريال بيتيس ، أن ريال مدريد لم يحسم لقب الدوري الإسباني حتى الآن.

يأتي ذلك قبيل انتهاء منافسات الموسم الجاري من الليجا بجولتين، مع تبقي ثلاث مباريات لريال مدريد المتصدر لجدول الترتيب بفارق نقطة قابلة للزيادة ” بعد مباراة الليلة ضد غرناطة ” عن الغريم التقليدي برشلونة.

مدرب الريال السابق: الصراع على لقب الليجا لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة

و يرى بيليجريني الذي درب ريال مدريد من قبل ، أن هناك تفوق نسبي للريال على البارسا ، لكن لا يمكن التأكيد على فوز الميرينجي باللقب حتى الآن.

و صرح المدرب الجديد لبيتيس حسبما نشرت يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الاثنين ” ريال مدريد أخذ خطوة للأمام في سعيه للفوز باللقب و لكن كل شيء يمكن أن يتغير”.

و أضاف مفيداً ” متطلبات فريق مثل برشلونة كبيرة دوماً ، الفريق مجبر على الفوز بكل شيء ، لذلك لا يمكن اعتبار الأمور محسومة، و أرى أن الصراع على اللقب سيكون مستمراً حتى المباراة الأخيرة”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

Advertisement

Related posts:

  1. أخبار الدوري الإسباني : هل يحسم الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة لقب الليجا؟
  2. أخبار ريال مدريد : بعد تعثر برشلونة.. جدول ريال مدريد وفرصه في لقب الدوري الإسباني
  3. أخبار ريال مدريد : آمل استئناف مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم لم يمت
  4. أخبار الدوري الإسباني: مُدافع ريال مدريد يذكر ميزة زيادة التبديلات بعد عودة الدوري الإسباني
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of أسطورة أفريقيا: ميسي أحد عظماء التاريخ وبيليه خارج الحسابات

أسطورة أفريقيا: ميسي أحد عظماء التاريخ وبيليه خارج الحسابات

13 يوليو، 2020
Photo of لاجازيتا-برشلونة اوقف صفقة لاوتارو مارتينيز؟

لاجازيتا-برشلونة اوقف صفقة لاوتارو مارتينيز؟

13 يوليو، 2020
Photo of أخبار برشلونة : ميسي يتفوق على 48 فريقاً أوروبياً!

أخبار برشلونة : ميسي يتفوق على 48 فريقاً أوروبياً!

13 يوليو، 2020
Photo of جريزمان آخرهم .. أسماء فقدت بريقها بعد مغادرة أتلتيكو مدريد

جريزمان آخرهم .. أسماء فقدت بريقها بعد مغادرة أتلتيكو مدريد

13 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق