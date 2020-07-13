أخبار ريال مدريد : بيليجريني: ريال مدريد لم يحسم لقب الدوري الإسباني بعد

سبورت 360 – قال المدرب التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني الجديد لريال بيتيس ، أن ريال مدريد لم يحسم لقب الدوري الإسباني حتى الآن.

يأتي ذلك قبيل انتهاء منافسات الموسم الجاري من الليجا بجولتين، مع تبقي ثلاث مباريات لريال مدريد المتصدر لجدول الترتيب بفارق نقطة قابلة للزيادة ” بعد مباراة الليلة ضد غرناطة ” عن الغريم التقليدي برشلونة.

مدرب الريال السابق: الصراع على لقب الليجا لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة

و يرى بيليجريني الذي درب ريال مدريد من قبل ، أن هناك تفوق نسبي للريال على البارسا ، لكن لا يمكن التأكيد على فوز الميرينجي باللقب حتى الآن.

و صرح المدرب الجديد لبيتيس حسبما نشرت يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الاثنين ” ريال مدريد أخذ خطوة للأمام في سعيه للفوز باللقب و لكن كل شيء يمكن أن يتغير”.

و أضاف مفيداً ” متطلبات فريق مثل برشلونة كبيرة دوماً ، الفريق مجبر على الفوز بكل شيء ، لذلك لا يمكن اعتبار الأمور محسومة، و أرى أن الصراع على اللقب سيكون مستمراً حتى المباراة الأخيرة”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

