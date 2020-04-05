أخبار ريال مدريد : تأكيد على رغبة ريال مدريد بضم نجم نابولي

سبورت 360 – كشف ألفارو توريس وكيل أعمال فابيان رويز نجم وسط نابولي أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع موكله خلال الصيف القادم.

قدم رويز موسماً جديداً مثيراً للإعجاب مع الفريق الجنوبي الإيطالي وتم ربطه بالعودة إلى الدوري الإسباني سواءاً مع برشلونة أو ريال مدريد.

وأكد توريس بالفعل أن المرينجي مُهتم بشراء لاعب البارتينوبي ونجم منتخب إسبانيا وأنه يتطلع لإحضاره قريباً إلى ملعب السنتياجو برنابيو.

ريال مدريد أبدى اهتمامه بجلب فابيان رويز

قال توريس في حديثه لإذاعة كانال سور : ” من الواضح أن هناك العديد من الأندية المهمة التي تريد التعاقد معه..لقد قدم 3 سنوات على مستوى عالٍ جداً مع نابولي، وصحيح أن ريال مدريد أبدى اهتماماً”.

استطرد : “لكن الآن يجب أن يركز على فريقه نابولي وعندما يُفتح سوق الانتقالات الصيفية سنرى وسنُقيم العروض..إنه لاعب الوسط الذي يُمثل الحقبة القادمة”.

ساهم النجم الإسباني الدولي صاحب الـ24 عاماً بهدفين في 22 مباراة بالدوري الإيطالي مع أمراء الجنوب هذا الموسم ليبلغ عدد أهدافه 10 في 72 مباراة بقميص البارتينوبي في جميع المسابقات.

وصل اللاعب الذي شارك مع منتخب إسبانيا في 6 مباريات إلى إيطاليا في يوليو من عام 2018 بعد أن لفت الأنظار له مع فريق ريال بيتيس الإسباني.

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