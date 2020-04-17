أخبار ريال مدريد : تطورات تجديد ملعبي ريال مدريد وبرشلونة خلال أزمة كورونا

سبورت 360 – AP – أثر انتشار وباء فيروس كورونا على الرياضة بصفة عامة و على مشاريع تطوير البنية التحتية للفرق و خطط تجديد الملاعب على غرار ملعبي ناديي برشلونة وريال مدريد .

يعمل كل نوادي كرة القدم الإسبانية على مشاريع تجديد ضخمة لملاعبهم الشهيرة ، حيث يجري البناء بالفعل في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، بينما برشلونة على وشك بدء العمل في كامب نو.

تم التخطيط لمعظم أعمال البناء في كلا الملعبين خارج الموسم ، والتي يمكن أن تكون مليئة هذا العام بألعاب مُعاد جدولتها لتعويض التوقف الحالي في المسابقات عبر أوروبا.

أثر تفشي وباء فيروس كورونا بشكل كبير على عائدات النوادي وأجبرهم على خفض التكاليف ، بما في ذلك رواتب اللاعبين. و خسرت الفرق دخلها من مبيعات التذاكر و التسويق والعديد من الوسائل الأخرى في حين لا يمكن لعب المباريات ولا تزال إسبانيا في حالة حظر.

توقف اضطراري في تطوير ملعبي برشلونة و ريال مدريد ثم انفراج للأزمة

وقال نادي برشلونة هذا الأسبوع أنه يعمل على التغلب على العقبات البيروقراطية النهائية لبدء أعمال البناء في ملعب كامب نو، والتي أدت إلى تعليق المشروع. وكان النادي قد وضع اللمسات الأخيرة على خطة التمويل .

بدأ العمل في ملعب البرنابيو في مدريد في أغسطس الماضي واستمر خلال الموسم بين المباريات. و استمرت الأعمال حتى بعد إغلاق البلاد في منتصف مارس ، ولم تتوقف حتى طلبت الحكومة الإسبانية بايقاف الصناعات الغير أساسية .

توقف العمل لمدة 15 يومًا تقريبًا، ولكن تم استئناف البناء هذا الأسبوع بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض إجراءات الإغلاق ، مما سمح باستئناف بعض الأنشطة الغير الضرورية.

وأظهر مقطع فيديو نشره ريال مدريد عبر حساباته الرسمية بعض التفاصيل عن شكل الملعب الجديد، مع واجهة خارجية “مختلفة” تتكون من أشرطة فولاذية مضيئة، وبناء سقف “متحرك” جديد، ليصبح الملعب مُغطى بالكامل.

وستعطي تلك الميزة للريال إمكانية خوض المباريات تحت أي طقس ووفق أي شروط، كل هذا بجانب إضافة مناطق المطاعم والترفيه وإخضاع متحف “الأمجاد” للتجديدات.

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