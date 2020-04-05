أخبار ريال مدريد : رونالدو يقرر العودة إلى ريال مدريد مبدياً ندمه بالرحيل

سبورت 360 – يشعر كريستيانو رونالدو بالحنين إلى ناديه السابق ريال مدريد ويرغب في لم شمله من جديد مع النادي الإسباني الذي تركه في صيف عام 2018.

وفي ظل توقف جميع النشاطات الرياضية في أوروبا فإن الدون البرتغالي مازال يصنع الحدث ويتواجد على أغلفة الصحف الرئيسية.

وفي ظل تواجده بماديرا والتزامه بالحجر الصحي فإن النجم السابق للمرينجي استعاد العديد من ذكرياته مع نادي ملعب السنتياجو برنابيو والذي حقق معه كثير من الإنجازات التي لا تنسى قبل أن يذهب إلى يوفنتوس.

رونالدو يريد العودة إلى الريال وترك يوفنتوس

وحسب شبكة كالتشيو ميركاتو فإن مهاجم يوفنتوس أصبح أقل سعادة مع النادي الإيطالي وهذا السبب في محاولة بعض الأندية الاتصال به مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

لكن تقرير الشبكة يرى بأن رونالدو يستهدف العودة إلى العاصمة الإسبانية والاعتزال بقميص ريال مدريد، وإن كانت عملية استرجاعه صعبة نظراً للأموال التي فعها اليوفي لتأمين تواجده في ملعب الآليانز ستاديوم.

استعاد كريستيانو الكثير من فورمته الممتازة مع اليوفي وخصوصاً مع بدايات النصف الثاني من الدوري الإيطالي، ونجح في إبقاء البيانكونيري في صدارة الجدول وذلك قبل أن يتوقف كل شىء بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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