أخبار نادي برشلونة

أخبار ريال مدريد : رونالدو يقرر العودة إلى ريال مدريد مبدياً ندمه بالرحيل

5 أبريل، 2020
0
أخبار ريال مدريد : رونالدو يقرر العودة إلى ريال مدريد مبدياً ندمه بالرحيل
كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

سبورت 360 – يشعر كريستيانو رونالدو بالحنين إلى ناديه السابق ريال مدريد ويرغب في لم شمله من جديد مع النادي الإسباني الذي تركه في صيف عام 2018.

وفي ظل توقف جميع النشاطات الرياضية في أوروبا فإن الدون البرتغالي مازال يصنع الحدث ويتواجد على أغلفة الصحف الرئيسية.

وفي ظل تواجده بماديرا والتزامه بالحجر الصحي فإن النجم السابق للمرينجي استعاد العديد من ذكرياته مع نادي ملعب السنتياجو برنابيو والذي حقق معه كثير من الإنجازات التي لا تنسى قبل أن يذهب إلى يوفنتوس.

رونالدو يريد العودة إلى الريال وترك يوفنتوس

كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا في الحجر الصحي

كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا في الحجر الصحي

وحسب شبكة كالتشيو ميركاتو فإن مهاجم يوفنتوس أصبح أقل سعادة مع النادي الإيطالي وهذا السبب في محاولة بعض الأندية الاتصال به مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

لكن تقرير الشبكة يرى بأن رونالدو يستهدف العودة إلى العاصمة الإسبانية والاعتزال بقميص ريال مدريد، وإن كانت عملية استرجاعه صعبة نظراً للأموال التي فعها اليوفي لتأمين تواجده في ملعب الآليانز ستاديوم.

استعاد كريستيانو الكثير من فورمته الممتازة مع اليوفي وخصوصاً مع بدايات النصف الثاني من الدوري الإيطالي، ونجح في إبقاء البيانكونيري في صدارة الجدول وذلك قبل أن يتوقف كل شىء بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار إلى العودة بالرحيل رونالدو ريال مبديا مدريد ندمه يقرر

إقرا أيضا

Photo of ميسي هداف “البيج فايف” في العقد الأخير

ميسي هداف “البيج فايف” في العقد الأخير

5 أبريل، 2020
Photo of الآس : هل يملك مبابي أفضلية على ميسي في الفوز بالكرة الذهبية ؟

الآس : هل يملك مبابي أفضلية على ميسي في الفوز بالكرة الذهبية ؟

5 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : كبار الدوري الإنجليزي يسعون خلف أومتيتي وبرشلونة يحدد سعره

أخبار برشلونة : كبار الدوري الإنجليزي يسعون خلف أومتيتي وبرشلونة يحدد سعره

5 أبريل، 2020
Photo of لماذا إنتقد الإعلام الكتالوني دي يونج ؟

لماذا إنتقد الإعلام الكتالوني دي يونج ؟

5 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق