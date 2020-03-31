أخبار نادي برشلونة

أخبار ريال مدريد :ريال مدريد ينضم للصراع على نجم لايبزيج

31 مارس، 2020
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أخبار ريال مدريد :ريال مدريد ينضم للصراع على نجم لايبزيج
قلب الدفاع الفرنسي أوباميكانو

سبورت 360 – يستعد ريال مدريد للدخول في منافسة قوية مع آرسنال وبايرن ميونيخ وبرشلونة لأجل التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع ريد بول لايبزيج الألماني.

ويعتبر النجم الفرنسي الشاب واحداً من أبرز المدافعين الواعدين في أوروبا في الموسم الحالي، حيث أظهر امكانيات كبيرة مع فريقه الألماني الذي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

ومع ذلك فإن تقرير صحيفة أس الإسبانية يشير إلى أن المنافسة على التعاقد مع أوباميكانو قد تنتهي بفسخ عقده.

ريال مدريد يستهدف ضم أوباميكانو

أوباميكانو ، 21 عاماً

أوباميكانو ، 21 عاماً

حيث أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيكون مستعداً لتفعيل الشرط الجزائي في عقد المدافع صاحب الـ21 عاماً وذلك بدفع مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني.

ساعد قلب الدفاع الفرنسي فريق لايبزيج في الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 29 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم مما جعله يجذب اهتمام أكبر الأندية الأوروبية.

وكان آرسنال قد حاول من قبل التعاقد مع أوباميكانو ولكن الشرط الجزائي المرتفع وقتها والذي كان يبلغ 72 مليون جنيه استرليني أعاده لأرض الواقع، ومن المتوقع أن ينخفض الشرط الجزائي مطلع الصيف القادم.

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