أخبار ريال مدريد : ريال مدريد يهدد خطة برشلونة برداء الحمل الوديع!

سبورت 360 – يهدد نادي ريال مدريد الإسباني خطة الغريم التقليدي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما رصد التعاقد مع أحد اللاعبين المتواجدين في مفكرة بحث النادي الكتالوني منذ فترة.

و وضع الريال عينه على التعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني فران توريس في الصيف المقبل لترميم كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

و ارتبط البارسا في الأسابيع الماضية بالتفكير في اللاعب الذي يجيد اللعب كجناح هجومي في الرواقين الأيمن والأيسر، والذي يرتبط مع ناديه بعقد يصل لخط النهاية في الصيف بعد القادم.

ريال مدريد يرغب في ضم فران توريس من فالنسيا

شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية الموالية لريال مدريد تحدثت اليوم السبت عن رغبة الريال في ضم اللاعب لكنها أظهرت النادي الملكي بثوب الحمل الوديع في طريقة التفكير في الصفقة.

و أشارت ديفنسا إلى أن الريال لا ينوي سرقة توريس من فالنسيا بالشرط الجزائي مثلما قيل عن برشلونة مؤخراً فيما يتعلق بضم اللاعب من خلال كسر العقد.

و أوضحت الشبكة المدريدية أن ريال مدريد يدرس خيار التعاقد مع اللاعب لو لم يجدد عقده مع فالنسيا مفيدةً بأن توريس يريد الانتقال للعب في سانتياجو بيرنابيو.

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