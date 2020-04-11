أخبار ريال مدريد.. زيدان ينافس برشلونة على أوباميكانو

صراع جديد بين الثنائي الإسباني على واحد من أبرز مواهب الدوري الألماني

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، منافسة غريمه التقليدي برشلونة، في سباق الحصول على خدمات واحد من أبرز نجوم لايبزيج الألماني.

دايوت أوباميكانو ينتهي عقده في عام 2021، ولم يتوصل لاتفاق مع لايبزيج على التجديد حتى الآن، مما يضع ناديه في موقف حرج يُجبره على التخلي عن خدماته.

اللاعب نفسه اعترف مؤخراً برغبته في الرحيل من أجل خوض تحدٍ جديد، وسط اهتمام كبير من آرسنال وبرشلونة والعديد من الأندية الأخرى.

صحيفة “سبورت” الإسبانية، أكدت أن ريال يعتبر هو آخر المنضمين للمنافسة لضم صاحب الـ21 سنة، بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان.

ويعتبر زيدان من أشد المعجبين بأوباميكانو، نظراً لامتلاكه بنية جسدية رائعة وسرعة مميزة، مع إجادة الكرات الهوائية والمشاركة في بناء الهجمة.

برشلونة في صور – لحظات من الجنون والفرح والندم والريمونتادا

المهاجم الوهمي – بين عبقرية ميسي وتكامل هاري كين

سعر المدافع الفرنسي لا يعتبر أزمة لريال، حيث قد يصل إلى 50 مليون يورو أو أقل من ذلك، نظراً لدخوله العام الأخير من عقده وعدم رغبة لايبزيج في المخاطرة برحيله بالمجان.

وتأتي رغبة زيدان في التعاقد مع أوباميكانو، نظراً لحرصه على ضم خيار دفاعي آخر بجوار رافائيل فاران وسيرخيو راموس، لعدم اقتناعه بالثنائي إيدير ميليتاو واتشو فيرنانديز.