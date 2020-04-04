أخبار ريال مدريد : عدو بيريز يزج بريال مدريد في حرب شاملة

سبورت 360 – اقتحم نادي ريال مدريد، سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، والذي يمكن أن يكون من أهم البدائل للقائد الحالي سيرجيو راموس.

وتتمثل العقبة في إتمام الصفقة، وجود مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت، والذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، حيث صرح في وقت سباق: “ريال مدريد يشتري اللاعبين بالطريقة التي يبتاع بها بعض الناس مناشف الحمام ثم يقومون برميها جانباً، نحن لسنا مهتمين بنادٍ كهذا”.

لكنه أكد قبل أيام قليلة، بأنه سيحاول إرسال لاعب كبير إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم، وربما يكون إيرلينج هالاند أو ماتياس دي ليخت بنفسه، حيث يبحث للمدافع الهولندي عن وجهة جديدة، لأنه لم يتأقلم مع يوفنتوس.

رايولا يعرض دي ليخت على ريال مدريد:

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مينو رايولا أثناء مفاوضاته مع إدارة ريال مدريد حول مستقبل الحارس ألفونس أريولا، قام بعرض خدمات ماتياس دي ليخت على مسؤولي المرينجي.

وكان ريال مدريد مهتماُ بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت في الموسم المنصرم، بعد الأنباء التي انتشرت عن الرحيل المحتمل للمدافع الفرنسي رافائيل فاران.

ويحظى ماتياس دي ليخت باهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي فإن ريال مدريد سينضم إلى هذه المعركة التي ستكون حامية الوطيس.

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