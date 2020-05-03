أخبار ريال مدريد: فيجو يكشف أسباب انتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد

سبورت 360- كشف لويس فيجو، أسطورة الكرة البرتغالية، أسباب انتقاله إلى ريال مدريد قادماً من الغريم التقليدي برشلونة.

وقال فيجو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، “كان ذلك قراراً صعباً وهاماً، وذلك لأنني غيرت المدينة التي أعطتني كثيراً”.

فيجو: لم أنال التقدير المُناسب في برشلونة

وتابع فيجو :” ولكن عندما لا تشعر بأنك مُقدر لما تقوم به، وكان لديك عرض من نادٍ آخر فإنك تبدأ التفكير فيه”.

وعن انضمامه للميرنجي، قال فيجو :”حضرت إلى ريال مدريد في فترة تغير في رئاسة النادي، في البداية لم يكن الأمر سهلاً، كانت الأمور جديدة بالنسبة إلي على كل الأصعدة، ولكن بمُساعدة الجميع تأقلمت جيداً”.

وكان فيجو قد انضم إلى برشلونة في 1995 قادماً من سبورتنج لشبونة، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في سنة 2000.

وحقق فيجو مع كبيري إسبانيا لقب الدوري أربع مرات، مرتين مع برشلونة ومرتين مع ريال مدريد، ولقب الكأس مرتين مع برشلونة، ولقب السوبر ست مرات، مرتين مع برشلونة وأربع مرات مع ريال مدريد.

ويبقى أبرز إنجازاته الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الميرنجي في موسم 2001/2002، والكرة الذهبية سنة 2000.

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