أخبار نادي برشلونة

أخبار ريال مدريد : كاسيميرو : هناك معركة واحدة نريد أن نربحها في ريال مدريد

5 أبريل، 2020
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كاسيميرو نجم ريال مدريد

سبورت 360 – قال كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أن الجميع يُفكر الآن داخل النادي في نهاية أزمة وباء كورونا، والتي تفشت أضرارها في الدول الأوروبية وجميع أنحاء العالم بشكلٍ متزايد في الأسابيع الماضية.

دخل جميع لاعبي وموظفي ريال مدريد في الحجر الصحي قبل أسابيع منذ بداية انتشار الفيروس في إسبانيا، لتتوقف منافسات الدوري الإسباني حتى إشعار آخر.

كان المرينجي قد خسر مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، كما كان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة بفارق نقطتين.

ريال مدريد أمامه معركة الكورونا

كاسيميرو يحتفل بالانتصار في الكلاسيكو على برشلونة

كاسيميرو يحتفل بالانتصار في الكلاسيكو على برشلونة

قال كاسيميرو في تصريحاته أثناء تحديثه عن مبادرة Save the Children : “الليجا ودوري الأبطال كانا الهدفين اللذين نأمل في تحقيقهما هذا العام داخل النادي..لكننا لا نفكر في ذلك الآن”.

استطرد نجم منتخب البرازيل : ” نحن نعيش لحظات صعبة ومعقدة ونريد الآن الفوز في هذه المعركة ضد فيروس كورونا..علينا أن نفوم بدورنا من خلال البقاء في المنزل ومساعدة المجتمع كذلك عن طريق اتباع القواعد”.

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