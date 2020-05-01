أخبار ريال مدريد : لوكاس فاسكيز يحذر برشلونة

سبورت 360 – وجه لوكاس فاسكيز، جناح نادي ريال مدريد، رسالة تحذيرية للغريم التقليدي برشلونة، قبل استئناف مسابقة الدوري الإسباني.

وتتوقف منافسات الدوري الإسباني منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على الموعد النهائي لعودة البطولة.

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل توقف المسابقة، بفارق نقطتين عن منافسه ريال مدريد. بعد مرور 27 جولة.

فاسكيز يتحدث عن منافسة ريال مدريد على الليجا

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية، الرسالة الواضحة والمباشرة من لوكاس فاسكيز إلى برشلونة حيث قال: “جميع لاعبي ريال مدريد محترفون. نحن نعمل خلال الحجر الصحي بطريقة جيدة”.

وأضاف: “نتدرب كثيراً من أجل العودة، وعندما نعود للعب مرة أخرى سنفوز بالدوري الإسباني”.

وعلى الرغم من تصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا، إلا أن ريال مدريد يمتلك أفضلية على غريمه، بعدما تعادل في كلاسيكو الذهاب على كامب نو بدون أهداف، وفاز في البرنابيو بثنائية نظيفة.

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