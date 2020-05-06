أخبار ريال مدريد : مبابي يتواءم مع ريال مدريد أكثر من برشلونة

سبورت 360 – يعتقد سيسك فابريجاس، متوسط ميدان موناكو، بأن كيليان مبابي “مُفصل” للعب في ريال مدريد أكثر من برشلونة، معلقاً في سياق آخر، عن قرار إلغاء الدوري الفرنسي.

ويحظى كيليان مبابي باهتمام عدة أندية، ومن أبرزها ريال مدريد، ولكن باريس سان جيرمان يرفض في الوقت الحالي، التخلي عنه، في وقتٍ يُقاوم فيه اللاعب الفرنسي عروض تجديد عقده.

فابريجاس يتغنى بقدرات كيليان مبابي:

وقال نجم برشلونة السابق في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “لقد أدهشنا قرار إلغاء الموسم الكروي في فرنسا، لقد كنا نتواصل عبر الواتساب، وفي كل يوم نتحدث عن تداريبنا في العزل الصحي، وفجأة قالوا لنا بأن الموسم انتهى”.

وبخصوص كيليان مبابي، قال فابريجاس: “إنه لاعب رائع ويريد أن يكون الأفضل، إن رؤيته وهو يلعب أمر ممتع، وأعتقد بأنه مناسب لريال مدريد ولبرشلونة أيضاً، لكنه مناسب للمرينجي بشكل خاص”.

وأضاف: “أنا كلاعب وسط، أعتبره أحد المهاجمين الذين أود أن ألعب معهم، إنه لاعب سريع، ويعرف متى يتخذ قراراته أثناء تواجده داخل الملعب، كما أنه جائع لتسجيل الأهداف”.

ويستهدف ريال مدريد ضم مبابي بنهاية موسم 2020/2021، أي عندما يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع سان جيرمان، حيث سيكون ناديه وقتها مجبراً على بيعه لتحقيق ربح مادي بدلاً من تركه يرحل مجاناً في 2022.

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