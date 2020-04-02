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أخبار ريال مدريد : من بينهم كافو وأجويرو .. 10 نجوم كانوا احتياطيين للاعبين أغلبهم مغمورين

2 أبريل، 2020
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أخبار ريال مدريد : من بينهم كافو وأجويرو .. 10 نجوم كانوا احتياطيين للاعبين أغلبهم مغمورين

سبورت 360 – النجومية في عالم كرة القدم ليست سهلة كما يراها البعض، نعم يحصل نجوم كرة القدم على الكثير من الأموال، وأيضاً الشهرة، ولكن تلك الأشياء جاءت بعد تعب وجهد شديدين.

الصبر هو مفتاح التألق والنجومية في عالم كرة القدم، ولكن الأهم أن تستفيد من الفرصة التي تتيح لك كما فعل نجوم عدة كانوا في وقت من الأوقات احتياطيين للاعبين لا يتذكرهم أي أحد الآن.

وقامت صحيفة “ماركا” الإسبانية بسرد أبرز 10 نجوم في عالم كرة القدم كانوا احتياطيين للاعبين غير معروفين إلى حدٍ كبير باستثناء الهولندي فان بوميل مع برشلونة الإسباني :

10 نجوم كانوا احتياطيين للاعبين لا أحد يتذكرهم الآن

 1. آندريس إنييستا :

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خلال موسم 2005 / 2006، كان أسطورة إسبانيا وبرشلونة آندريس إنييستا مجبراً على اللعب كبديل للهولندي فان بوميل في الكثير من المباريات، من ضمنها مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال الإنجليزي.

2. كيلور نافاس :

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أضطر الكوستاريكي حارس مرمى ريال مدريد الإسباني السابق، وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي للجلوس على دكة الاحتياط لمدة موسمين في ليفانتي للحارس جوستافو مونوا في الفترة ما بين 2011 وحتى 2013.

3. روبرت ليفاندوفسكي :

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النجم البولندي لاعب بايرن ميونخ الألماني كان يلعب كبديل في بوروسيا دورتموند للمهاجم لوكاس باريوش، قبل إصابة الأخير وحصول ليفاندوفسكي على الفرصة.

4. كارلوس فيلا :

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نجم منتخب المكسيك والذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه الحالي لوس أنجلوس الأمريكي، كان في وقت من الأوقات لاعباً في آرسنال الإنجليزي، ولكنه لم يحصل على الفرصة في ظل تواجد نيكلاس بيندتنر.

5. فرانك ريكارد :

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قبل أن يصبح أحد أساطير ميلان الإيطالي، لعب ريكارد على سبيل الإعارة لصفوف ريال سرقسطة الإسباني موسم 1987 / 1988، ولكنه كان احتياطياً للاعب خوسيه ماريا لومبريراس.

6. جيرارد بيكيه :

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خلال فترة إعارته لفريق ريال سرقسطة موسم 2006 / 2007، لم يحصل جيرارد بيكيه نجم برشلونة الحالي على الفرصة في ظل تواجد الثنائي جابي ميليتو، وسيرجيو فيرنانديز.

 7. سيرجيو أجويرو :

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الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ظلَّ عشر مباريات كبديل في فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني قبل الحصول على الفرصة مع الروخيبلانكوس بدلاً من المهاجم ميستا.

 8. يان أوبلاك :

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نجم أتلتيكو مدريد الحالي كان احتياطياً للحارس آرتور مورايس في بنفيكا البرتغالي، قبل أن يحصل على الفرصة ويتألق.

 9. كافو :

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أثناء فترة تواجده في فريق ريال سرقسطة، فشل أسطورة البرازيل كافو في الحصول على الفرصة في ظل تواجد اللاعب ألبيرتو بيلسو.

10. فيدي فالفيردي :

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نجم ريال مدريد الإسباني الشاب الحالي فالفيردي وجد صعوبة في المشاركة كأساسي مع ديبورتيفو لاكورونا الإسباني الذي أعير إليه موسم 2017/2018 في ظل وجود اللاعب جويليرمي الذي يلعب حالياً لفريق طرابزون التركي.

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