أخبار نادي برشلونة

أخبار ريال مدريد : نابولي يعرقل خطة ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو

30 مارس، 2020
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أخبار ريال مدريد : نابولي يعرقل خطة ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو
جينارو جاتوزو مدرب نابولي

سبورت 360 – يعرقل نادي نابولي الإيطالي خطة ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في الميركاتو الصيفي المقبل لترميم الصفوف.

و وضع البارسا والريال عين كلاً منهما على التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز من كتيبة نابولي في سوق الانتقالات الصيفي لترميم الصفوف.

و قرب اللاعب نفسه في الأسابيع الماضية من العودة من جديد إلى الدوري الإسباني بعدما رفض عرضاً من إدارة ناديه لتجديد العقد المبرم بين الطرفين.

نابولي يرفض الاستسلام ويعرض على رويز عقداً جديداً

و بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن فريق الجنوب الإيطالي لم يستسلم في محاولته للحفاظ على لاعبه و الاستمرار في الاعتماد عليه في السنوات القادمة.

و أفادت الصحيفة الكتالونية مساء السبت بأن نابولي تقدم بعرض جديد على لاعبه رويز من أجل تجديد العقد ، رافضاً فكرة رحيله إلى برشلونة أو ريال مدريد.

و يدرك نابولي جيداً أن اللاعب صاحب 23 عاماً مطلوباً بقوة من الريال والبارسا لذلك يسعى لربطه بعقد جديد بدلاً من العقد الحالي الذي يربطه بالنادي حتى صيف 2023.

و دفع أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي 35 مليون يورو لفريق ريال بيتيس الإسباني لضم لاعب الوسط الموهوب من قبل.

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