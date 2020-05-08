أخبار نادي برشلونة

أخبار سوق الانتقالات : إنتر ينافس ريال مدريد وبرشلونة على ضم ألابا

8 مايو، 2020
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أخبار سوق الانتقالات : إنتر ينافس ريال مدريد وبرشلونة على ضم ألابا
ألابا ظهير بايرن ميونخ

سبورت 360 –  دخل إنتر ميلان في سباق المنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة، على ضم النمساوي الدولي ديفيد ألابا، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

وأبرزت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية، رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، المحاولة من جديد على ضم ألابا، بعد فشله من قبل أثناء قيادته تدريب تشيلسي، في إقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن أحد نجومه الكبار.

وقضى ألابا 12 عاماً مع فريق بايرن ميونخ، بعدما انضم إلى أكاديميته في عام 2008، وتم تصعيده إلى الفريق الأول وأصبح أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه.

إنتر يستهدف ضم ألابا

وأكدت الصحيفة أن العديد من الأندية الكبرى تراقب موقف ألابا مع بايرن ميونخ باهتمام شديد، على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يدخل إنتر في صراع المنافسة.

وينتهي تعاقد ألابا مع بايرن ميونخ في صيف 2021، ويرفض تجديد تعاقده ويبحث عن تحدٍ جديد، مما يقربه من الخروج في نهاية الموسم حتى يستفيد العملاق البافاري مادياً.

ويمكن لللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، اللعب في عدة مراكز، في مركزه الأصلي كظهير أيسر، أو كمدافع أو في وسط الملعب.

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