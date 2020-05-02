أخبار سوق الانتقالات: لاوتارو يضغط من أجل برشلونة وصراع سانشو يشتعل

يأمل فيليبي كوتينيو في العودة إلى الدوري الإنجليزي مرةً أخرى في سوق الانتقالات، بعد فترة فاشلة مع برشلونة منذ انضمامه قادمًا من ليفربول ، لكن مصيره معلق بقرار لماوريسيو بوتشيتينو بالعودة للتدريب.

وقد يعود مدرب توتنهام السابق من بوابة نيوكاسل ، حيث أنه على رأس المطلوبين لخلافة ستيف بروس إذا تمت صفقة شراء صندوق الاستثمار السعودي الفريق.

وفي هذه الحالة من المتوقع أن ينضم كوتينيو للماكبايس، فهو هدف قديم لبوتشيتينو منذ أن كان في السبيرز، وقد طلب ضمه بالفعل لكن رئيس النادي دانييل ليفي رفض.

جدير بالذكر أن تشيلسي قد استفسر في وقتٍ لاحق عن البرازيلي من برشلونة ، لكنه وجد السعر المطلوب مرتفع (87 مليون جنيه استرليني).